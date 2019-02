Catalunya traspassa l'Euroregió a les Balears després d'una etapa difícil per l'aplicació de l'article 155

Catalunya ha culminat aquest dilluns la seva etapa al capdavant de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, després d'un mandat difícil per les "complicacions" arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i n'ha traspassat la presidència rotatòria a les Balears, que posarà el focus en el turisme sostenible, segons ha informat l'agència Efe.

El palau de Pedralbes de Barcelona ha acollit l'assemblea general de traspàs de la presidència de l'entitat creada el 2004, que té una presidència rotatòria, de 18 mesos, entre els tres membres: Catalunya, les Balears i la regió francesa d'Occitània.

A l'inici de l'assemblea, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha traspassat formalment la presidència de l'Euroregió a la consellera de Presidència del Govern balear, Pilar Costa.

Amb aquest traspàs, Catalunya culmina un mandat que va començar el juny del 2017. Bosch ha manifestat que "malgrat la situació complicadíssima del govern de Catalunya, en l'últim any i mig, fins i tot amb la suspensió del 155, nosaltres hem continuat fent feina, tot i que ha estat més complicat per l'absència de les nostres institucions durant l'aplicació de l'article".

Entre les accions duites a terme durant la presidència catalana, destaca la posada en marxa de la nova seu de l'Euroregió a Perpinyà (França) i l'elaboració de programes estratègics en recerca o en mobilitat o la participació de l'entitat en jornades o fires sobre turisme, salut o gestió de l'aigua, i altres accions en l'àmbit de la cultura, la universitat i la recerca.

"Estem molt satisfets, fem aquest traspàs conscients del treball realitzat", ha incidit Bosch, qui ha considerat que l'Euroregió "no només ha sobreviscut, sinó que n'ha sortit reforçada".

Per part seva, la consellera de Presidència del Govern ha assenyalat que el principal objectiu de la presidència balear serà l'aposta per un turisme de cultura, naturalesa i esport, i que per sobre de tot sigui sostenible.

Costa ha avisat que això no serà possible si no va acompanyat del desplegament de polítiques mediambientals en els tres territoris de l'Euroregió, que comparteixen la característica de rebre una important pressió turística.

La consellera ha destacat, com un altre dels objectius, la reivindicació de la insularitat, que la UE ha de "tenir en compte" a l'hora d'aplicar les seves polítiques comunitàries.

En l'acte de traspàs hi ha participat també el vicepresident de la regió d'Occitània, Guillaume Cros, qui ha subratllat el paper polític que pot exercir l'Euroregió per reivindicar l'europeisme davant els "populismes euroescèptics que van en augment".

En el transcurs de l'assemblea general s'ha aprovat, així mateix, el manifest d'una aliança de cooperació mediterrània, per afrontar reptes comuns entre els territoris més enllà de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.