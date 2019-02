Cs demana la compareixença de Martí March per no haver entregat les actes dels consells escolars

Ciutadans ha demanat la compareixença a la Comissió d'Educació del conseller Martí March després de no haver rebut resposta a la sol·licitud de documentació sobre les actes dels consells escolars que han aprovat un projecte lingüístic. "Les actes no tenen per què ser opaques, volem que els pares sàpiguen quin projecte lingüístic té cada centre abans de matricular els seus fills", ha explicat el líder del partit i diputat del grup mixt, Xavier Pericay.

La intenció de Ciutadans és "avaluar la presència com a llengua vehicular del castellà i del català" a cada centre, i després del decret que el Govern aprovà a principi de legislatura i que donava llibertat sobre l'aplicació de l'anglès, la formació vol "saber què ha passat" amb aquesta llengua. "Volem saber quina assignatura es fa en castellà i si el seu ús afecta les assignatures troncals, com hauria de fer", ha concretat Pericay.

El diputat de Ciutadans ha recordat una demanda similar a Catalunya, on assegura que la petició va tenir resposta. "No és cosa nostra anar centre per centre, el conseller ha de tenir els projectes lingüístics i ens els ha de facilitar a nosaltres com a grup parlamentari”, ha assegurat Pericay.