Detenen un home per robatori amb força i sis delictes contra el patrimoni

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home per sis delictes contra el patrimoni, un de robatori amb força i cinc delictes lleus de furt, segons han informat fonts policials.

El detingut, de 44 anys i amb diversos antecedents policials, utilitzava diversos procediments per als robatoris, que feia a persones d'avançada edat així com a l'interior de vehicles estacionats. També és el presumpte autor d'un robatori amb força en un locutori de la ciutat d'Eivissa.

Per dur a terme aquests delictes, el detingut aprofitava els moments de descuit de les víctimes per endur-se les seves pertinences, i els vehicles estacionats a la via pública que no estaven tancats per registrar-ne l'interior i apropiar-se de diversos efectes.

Després de rebre les denúncies de les víctimes, la Policia Nacional va iniciar una recerca i va identificar el presumpte autor dels fets. Els agents el varen detenir i varen poder recuperar diversos objectes robats.