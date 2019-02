Llucmajor canvia a sistema led tot l'enllumenat públic del municipi

L’Ajuntament de Llucmajor ha iniciat el procés de canvi a led de tots els punts de llum del terme municipal. Enguany, tal com preveu el Pacte de Batles i Batlesses per la lluita contra el canvi climàtic, tot l’enllumenat públic dels municipis ha de ser led. En el cas de Llucmajor suposarà el canvi de 5.600 punts de llum en tot el terme municipal.

El canvi ha començat en diferents indrets del terme municipal. Al nucli de Llucmajor, s’ha realitzat als carrers de la Vall (17 punts), de Sant Pere (6 punts), de Bons Aires (6), de Gràcia (zona de l'Institut, 18 punts) i Nou (8).

Una de les zones en què es notarà més el canvi, serà a la primera línia de Son Verí Nou, al passeig d’Alfons XIII, on es passen a led 43 punts de llum. En aquesta via, s’aprofita per dur a terme l’embelliment i la millora de l’enllumenat. A banda de canviar les lluminàries, es milloren també les columnes dels fanals per evitar-ne l'oxidació.

A l’avinguda d'Europa de s’Arenal, la millora serà substancial, ja que s’aprofita el canvi a led per canviar tot el sistema d’il·luminació. Així, es col·locaran 29 fanals dobles, és a dir, que donaran llum a la calçada des d’una altura de 6 metres i a la voravia des de 4 metres.

Finalment, al conegut com el Racó dels Llobets, tram que uneix el nucli de Son Bieló amb sa Ràpita (Campos), es col·loquen 18 punts de llum nous. En aquest cas, i per mantenir l’estètica de la zona, s’ha elegit el mateix model que els que hi ha a la primera línia de la costa campanera.