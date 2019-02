MoraBanc signa un acord amb Goldman Sachs

MoraBanc ha signat un acord en exclusiva amb Goldman Sachs, un dels majors bancs globals del món, per reforçar la seva oferta de productes i serveis a Andorra. Aquest acord permetrà als clients de MoraBanc accedir als serveis d'assessorament i a les carteres d'inversió dissenyades específicament per Goldman Sachs Asset Management (GSAM) per a MoraBanc. L'entitat va presentar el mes de novembre el seu pla estratègic, enfocat a transformar l'organització per donar pas a un banc més centrat en el servei a clients, més àgil, digital i per oferir als seus clients les millors solucions del mercat en la gestió del seu patrimoni.

Goldman Sachs és un dels majors bancs globals d'inversió del món. A finals del 2018 la seva unitat d’'asset management' comptava amb un volum d'actius sota gestió de 1,54 bilions de dòlars i un equip de 2.138 professionals repartits en 30 oficines a tot el món. Lluís Alsina, director general de MoraBanc, considera que "l'acord entre MoraBanc i Goldman Sachs aporta un valor diferencial als nostres clients, permetent-los disposar d'informació exclusiva i d’una gamma de productes i serveis més àmplia i personalitzada. En l'àmbit estratègic, l'acord mostra la voluntat del banc d’enfocar-se en el servei al client, avançant amb els millors 'partners' de cada sector per oferir als nostres clients les millors solucions del mercat".

Lucía Catalán, responsable de Goldman Sachs Asset Management per a Iberia i Llatinoamèrica, estima que "amb aquest acord els clients de MoraBanc tindran accés a l'experiència que tant en assignació d'actius com en gestió de riscos té el nostre equip de Global Portfolio Solutions. A més, en el cas específic dels clients del segment discrecional, podran beneficiar-se de la selecció en diferents classes d'actius sota el model d’arquitectura oberta del nostre equip d'Alternative Investments i Manager Selection, integrat per 250 professionals.