Només un 8% de la nomenclatura d'Artà fa referència a dones

L’Ajuntament d’Artà ha obert avui un procediment participatiu perquè la ciutadania proposi i triï el nom de dos espais públics. Es tracta d'un carrer a la Colònia de Sant Pere i d'una plaça, coneguda actualment com la plaça dels edificis de l’Ibavi, al poble d'Artà. El principal requisit d’aquesta iniciativa és que els noms proposats siguin de dones o relacionats amb dones, ja que al municipi el nombre de vies amb nom femení no arriba al 8%.

Les persones que vulguin fer propostes han d'emplenar un formulari, disponible a la pàgina web de l'Ajuntament. Després s’obrirà un termini de votació perquè es pugui triar el nom que es trobi més adient. Els resultats d’aquesta votació es donaran a conèixer el 8 de març, Dia de la dona.

Des d'avui, 4 de febrer, i fins al 17 de febrer es podran presentar les propostes, que es valoraran i publicaran en una llista definitiva el dia 28. La fase de votació d’aquest llistat començarà l’1 de març i conclourà el 7 de març. L’endemà, Dia de la dona, es donaran a conèixer les propostes guanyadores de cada nucli. En cas d’empat s’obriria una nova fase de votació, per via digital, de tres dies.

Tothom pot presentar les propostes que trobi oportunes, però només podran votar les persones més grans de 16 anys (a 1 de gener de 2019) empadronades al municipi d’Artà. No hi ha un límit de propostes per persona; per tant, cadascú pot fer totes les propostes que consideri oportunes.

Quant als noms, l’Ajuntament ha establert alguns criteris generals per facilitar la formulació de propostes: que siguin adients a la importància i la vitalitat de la via; que, si són noms de persona, hagin transcorregut cinc anys de la seva defunció; que facin referència a personalitats rellevants i, millor, nascudes o vinculades a la Colònia de Sant Pere o a Artà, i que els noms estiguin lligats al costum, la tradició o la història de la zona, si fan referencia a fets, oficis i objectes.