El PP creu que "el REB serà fum de formatjades, cap partida dels pressupostos el recull"

El Partit Popular presenta una proposició no de llei al Parlament sobre els pressupostos generals de l'Estat que defensarà el diputat Antoni Camps. Segons el diputat, "han estat la punteta de quatre anys de mentides i d'anuncis i globus sonda que no s'han fet realitat". Camps ha recordat les promeses de la presidenta Armengol en el seu discurs d'investidura: "REB, inversions estatutàries, un nou sistema de finançament, un conveni de carreteres... Al final no ha estat res de res", ha afegit. Pel que fa als pressupostos del govern de l'Estat "quan s'aprovi el REB veurem que no es preveu cap partida, serà fum de formatjades".

El PP vol que el Parlament mostri el rebuig als pressupostos "per insolidaris, per injustos en la distribució i per la compra de Catalunya a canvi de quedar un any més a la Moncloa", ha explicat el diputat.

Camps ha recordat que amb els nous comptes, que la setmana que ve s'afrontaran amb el debat a les esmenes a la totalitat, la inversió territorial disminueix un 11,5%. Es deixen d'invertir 20 milions d'euros a les Balears "quan el conjunt de la inversió de l'Estat s'incrementa més d'un 20%". L'any 2018 varen rebre 152 euros per càpita i la previsió del 2019 és de 135 euros.

Per la seva banda, Ciutadans ja ha anunciat que donarà suport a la proposta. "Són uns pressuposts 'fake", ha dit el diputat Xavier Pericay, qui recorda que totes les entitats que els han analitzat asseguren que acabaran generant dèficit. "Si fos un Govern responsable i no estigués lligat demanaríem que els pressupostos es tornassin perquè només maltracten la Comunitat gràcies a la desmesura amb Catalunya i Andalusia), sinó perquè són xifres irrealitzables que ens duran a la fallida", ha afegit.

El PSOE, partit que lidera el Pacte de Govern, creu que la proposta "evidencia un oportunisme polític", ja que es critiquen les xifres "independentment de les partides econòmiques". El diputat socialista, Andreu Alcover, ha destacat que els comptes recullen també l'increment de l'IPC dels pensionistes o el del salari mínim interprofessional. "Per què hem de tornar els pressupostos si hi ha un benefici substancial de moltes persones?", es demana al·legant l'interès general. "És un bon pressupost tot i que queda coix en les inversions a les Balears", motiu pel qual el PSOE ha anunciat que presentarà esmenes al projecte general en aquest aspecte.

Els socis del Govern, MÉS per Mallorca, han qualificat la proposta de "totalment demagògica, oportunista, electoralista...", cosa que no impedeix que "ens preocupen, sobretot perquè enguany ens deixen més a la coa". La diputada Joana Aina Campomar ha assegurat que presentarà una esmena "per aturar el postureig" i demanaran que es presentin esmenes per posar la inversió a les Illes a la mitjana estatal. "Veurem si el compromís que és de boca, també és de fets", ha afegit.

Podem, que ha pactat els pressupostos a escala estatal amb el PSOE, reconeix que "falta incrementar les inversions a les Balears". El diputat al Congrés Juan Pedro Yllanes ha dit que "no estam contents amb els 20 milions que deixen de venir a les Balears i treballam en esmenes parcials per recuperar els doblers: en mobilitat, cicle de l'aigua i inversions productives".

Segons Yllanes, amb aquesta proposta "el PP de Balears demostra que no tenen veu a Madrid i no tenen més remei que fer una PNL que no arribarà enlloc".