El PSIB presenta un iniciativa per "veure si el PP i Cs fan la bona a la dreta cavernària i masclista"

"La dreta vol ser més dreta i ens vol fer retrocedir a una època en blanc i negre. El masclisme mata les dones pel fet de ser dones". Així ha justificat la diputada socialista, Sílvia Cano, la Proposició No de Llei (PNL) que presenta amb els altres partits d'esquerres, que vol posar en valor les mesures del pacte d'Estat contra la violència cap a la dona i el pacte social contra les violències masclistes.

"La iniciativa arriba perquè hi va haver un temps de consens respecte d'aquesta qüestió i volem recuperar aquest esperit. Hi ha alarmes que ens fan pensar que la dreta vol pujar a un carro molt perillós. Volem veure si el PP i Cs fan la bona a la dreta cavernària i masclista", ha afegit la diputada, que es referia al rebuig de Vox al pacte estatal i a la llei de violència masclista. Cal recordar que, a Andalusia, el PP i Ciutadans podran governar gràcies al suport d'aquest partit.

MÉS per Mallorca ha insistit que "volem que la Cambra ho faci amb qualsevol mesura que pugui reduir drets en aquest tema tan important". En aquest sentit, la diputada Joana Aina Campomar, ha aclarit que "esperam un gest contundent de totes les forces polítiques".

Podem entén que hi ha "un atac al consens" sobre la violència masclista. El diputat Alberto Jarabo ha recordat que, "no fa tant", el PP "s'oposava a la creació d'una regidoria específica".

Per la seva banda, el Partit Popular ha remarcat que "tot el que es pugui fer contra la violència masclista s'ha de fer dins el pacte". El diputat Juan Manuel Lafuente assegura que "la via adequada no és la demagògia" (així és com ha anomenat la proposta). "L'esquerra empra això com a arma contra el PP i aquí no ens hi trobarà", ha afegit.

Dins el Grup Mixt, Ciutadans assegura que votarà a favor de la proposta, a la qual presenta dues esmenes: per una banda, per recordar que ni Podem ni Bildu varen signar el pacte estatal, i per una altra, "perquè el pressupost arribi a l'aplicació de mesures i se'n faci un seguiment. Els pactes han de resoldre problemes".