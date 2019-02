Quatre illencs competiran a la 33a edició dels premis Goya

El cinema fet a les Illes Balears està de celebració aquest dissabte, ja que quatre noms podrien passar a la història del setè art si resulten guanyadors de l’estatueta més preuada del cinema espanyol. Sevilla acollirà aquest dissabte la gala de la 33a edició dels premis Goya, que atorga l’Acadèmia del Cinema.

Dues nominacions mallorquines a millor curtmetratge documental estan signades, per una banda, per Carles Bover, que juntament amb Julio Pérez, ha dirigit Gaza, un document audiovisual sobre el conflicte palestí i israelià. D’altra banda, Joan Bover i Marcos Cabotà han estat nominats per Kyoko, que conta la història de quan John Lennon i Yoko Ono segrestaren durant unes hores Kyoko, la filla d’Ono, a Mallorca. La peça ja compta amb premis en festivals de cinema com el de Màlaga, Madrid i ha estat nominat als Gaudí. Cabotà ja fou candidat al Goya fa dos anys, juntament amb Toni Bestard, pel llargmetratge documental I am your father, sobre l’actor que donà vida al personatge de Darth Vader.

El quart Goya illenc se’l podria endur el guionista eivissenc David Marquèsi Javier Fesser són candidats a la categoria de millor guió original per la pel·lícula Campeones, que compta amb onze nominacions en total, incloses les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

El llistó és ben amunt amb el precedent que deixaren Jaume Carrió i Laura Gost l’any passat portant a l’illa l’estatueta que reconeixia Woody & Woody com el millor curtmetratge d’animació.

Així mateix, fa uns anys, Agustí Villaronga es posicionava com el triomfador dels Goya de 2011 amb la pel·lícula Pa negre, que obtingué nou guardons de les catorze nominacions que tenia.

Carles Bover: “El documental és una eina de transformació social”

En primer lloc, feis-nos un tràiler del documental Gaza ?

Mostra la vulneració dels drets humans a la franja de Gaza mesos després del darrer bombardeig de l’exèrcit israelià. Tracta de denunciar el silenci de la comunitat internacional i la impunitat que té Israel en totes aquestes agressions.

Per què un mallorquí s’interessa per aquest tema?

Coneguérem l’agressió a la franja a l’estiu de 2014 com tot el món, a través dels mitjans de comunicació. Ens arribà una realitat molt concreta amb imatges molt dures, però s’explicava com una guerra més amb dos oponents d’igual a igual.

I no és el cas.

Mesos després coneguérem un brigadista internacional, Manu Pineda, que va viure aquells bombardejos, i ens va contar una realitat que per res tenia a veure amb la història que ens havia arribat. I decidírem anar a contar el que hi passava.

Quina realitat trobau allà?

Una realitat de postguerra. És un territori com la meitat de Menorca, té prop d’1,8 milions de persones i és una barbaritat, és com si visquessin acaramullats i amb un bloqueig per terra, mar i aire. És una de les presons més grans del món a cel obert. I els principals afectats són els civils.

Què és per a vós el format documental?

No som cap enamorat del gènere, sinó que ens interessen unes temàtiques molt concretes i creim que el documental és la millor eina per fer-les arribar. És una eina de transformació social més enllà del que pugui ser una obra d’entreteniment.

Què suposa competir amb Marcos Cabotà i Joan Bover?

El fet d’estar nominats ja és un premi, perquè hem aprofitat aquest focus mediàtic per donar la màxima difusió al curt. Ho veim com una doble oportunitat per tornar a casa amb un Goya balear.

Heu preparat el discurs?

Vaig parlar amb Jaume Carrió i em va dir que el nostre cas era una putada. Només ens donen un minut per agrair i en el cas que fóssim guanayadors havíem d’aprofitar aquest minut per reivindicar i posar en el punt de mira la situació del poble palestí. Hem de fer un equilibri entre agraïments i denúncia.

Com veis el cinema illenc?

Molt bé, i en documental destacam a les Illes. Però no crec que tenir una nominació o reconeixements hagi de ser l’únic punt clau per posar en valor la indústria balear.

Ens quins projectes feis feina?

He iniciat un llargmetratge documental titulat Destrucció creativa d’una ciutat i tracta sobre el model de ciutat. Serà un retrat de Palma a través de quatre barriades amb quatre fases de gentrificació diferents i des del punt de vista de quatre dones que habiten aquestes barriades i com es relacionen amb elles.

Joan Bover i Marcos Cabotà: “És un tòpic però arribar fins aquí és un premi enorme, molt difícil, i estam encantadíssims”

D’on treis la història de Kyoko ?

M. C.: Cada un de nosaltres havia sentit campanes que John Lennon havia estat a Mallorca. Un dia, anàrem a Manacor sense cap idea, allà entràrem en una papereria i a la paret en Joan veié un retall antic de diari emmarcat amb la foto de John Lennon i Yoko Ono. Me vaig sentir com Indiana Jones trobant l’arca perduda.

J. B.: El fet d’imaginar-te la història i veure que és real i que l’acabaràs podent fer és emoció pura.

Com es tracten aquests personatges que són icones pop?

J. B.: Amb molt de respecte. És una persona tan coneguda que sembla que aquesta història té molta més importància. Fins i tot els fans més acèrrims dels Beatles no la coneixien per això creim que ha tingut tanta repercussió perque la història, tot i ser tan increïble, es 100% real.

Heu rebut feedback dels fans?

La primera pregunta que fan quan acaba la projecció és si és un fals documental o és real. I crec que és un floreta perque la història, tot i ser inversemblant, està molt ben explicada. És real i va passar el 23 de abril de 1971 a Mallorca.

Quina part és més gratificant: el procés d’investigació o el rodatge?

M. C.: Hem gaudit molt de tot el procés. Al principi quan anàvem coneixent les històries i durant la postproducció, quan ens adonàrem que la història funcionava i que l’havíem poguda contar bé.

J. B.: Va ser una feina d’anar descobrint. Hi havia personatges que eren molt coneguts a l’illa que no ens va costar gaire trobar-los però n’hi ha hagut d’altres que ens ha costat molt.

Quines sensacions teniu per aquesta nit?

M. C.: No ens veim amb la pressió de guanyar-lo. Estam mal acostumats perquè fa un any un gran curt d’animació va guanyar un Goya i és una cosa tan excepcional, tan difícil, tan una entre un milió!, que pareix que ara ha de ser el més normal.

J. B.:I és un tòpic però arribar fins aquí és un premi enorme, és molt difícil, s’han de donar moltes circumstàncies i estam encantadíssims.

I allò de competir amb un altre mallorquí, en Carles Bover?

M. C.: Qui és en Carles? (riu).

J. B.: Un plaer. Que hi hagi dos curts mallorquins nominats és fantàstic.

M. C.: No estam competint, sinó que compartim un viatge. I si ell guanya ens convidarà a unes copes i si guanyam nosaltres, el convidarem nosaltres. Per tant, és un win win.

Com veis el sector del cinema illenc?

M. C.: És una època daurada. Hi ha directors que duim anys fent cinema, com jo, i no parlem de Villaronga o Monzón, perque són una elit molt espacial. Ara tenim una generació meravellosa en què hi ha Joan Bover, Miguel Eek, Carles Bover, Jaume Carrió, Marga Melià, entre d’altres. S’han alineat els planetes.