Una aplicació alertarà els creueristes sobre els punts de Palma més congestionats

Ports de Balears ha presentat una nova aplicació que aprofita les dades dels turistes obtingudes a través de la xarxa Wi-Fi gratuïta del port de Palma per tal de fer recomanacions als turistes que visiten la ciutat i alertar-los sobre els punts més congestionats, segons ha explicat aquest dilluns el president de l'entitat, Joan Gual.



L'aplicació Welcome Palma es posarà en marxa de manera experimental a partir de demà i durant un mes i mig amb les creueristes que arriben cada dimarts al port a bord del 'Costa Diadema' per tal de comprovar-ne la funcionalitat. La idea és mirar de distribuir millor els visitants entre diverses zones turístiques, ja que es reconeix que durant els dies de major arribada de creuers algunes zones de Ciutat es congestionen, fet que pot influir en el nivell de satisfacció tant dels turistes com dels residents.



L'aplicació incorpora un portal de mobilitat en el qual el turista que arriba al port pot trobar tota mena d'informació sobre el transport a Palma. A més, s'hi ofereix un mapa en temps real sobre la congestió de la ciutat, així com dades sobre les sortides programades dels vaixells i la manera de tornar al punt de sortida del creuer.



L'aplicació té un assistent digital que interactua amb l'usuari i li ofereix recomanacions sobre els llocs que pot visitar. Aquestes es basen en la proximitat, la congestió, la popularitat i el 'feedback' d'usuaris similars.



Joan Gual ha destacat que es tracta d'una eina per gestionar l'èxit de Palma dins el segment turístics dels creuers. De manera similar s'ha expressat la regidora de Turisme de Palma, Joana Maria Adrover, que ha indicat que aquesta informació obtinguda a través del que es denomina Big Data ajuda a gestionar els serveis que l'Ajuntament ofereix als turistes i residents.



Es tracta d'una eina elaborada per l'Autoritat Portuària de les Balears amb la col·laboració de la UIB i la Fundació Turisme Palma 365.