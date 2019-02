La campanya electoral arrencarà el 24 de març al migdia

La campanya electoral arrencarà el dia 24 de març a les dotze del migdia. D’aquesta manera, tal com ha informat el cap de Govern, Toni Martí, al Consell General, la dissolució del parlament serà efectiva a partir de les dotze de la nit del dia 19 de febrer i les eleccions se celebraran, tal com ja s’havia anunciat, el 7 d’abril. Amb aquest calendari a la mà, les formacions polítiques han de ser conscients també que el límit per presentar les llistes serà el dimecres 27 de febrer.

La junta de presidents s’ha reunit aquest dilluns per darrera vegada aquesta legislatura i s’ha acordat que abans que hi hagi la dissolució del Consell General hi haurà dues sessions més, la d’aquest dijous i la del 15 i 16 de febrer. Durant aquests dos darrers dies s’haurà d’aprovar el pressupost i algunes de les deu proposicions o projectes de llei que encara estan en comissió. La subsíndica general, Mònica Bonell, s’ha mostrat convençuda que si bé no totes, molts d'aquests textos podran veure la llum ja que “com a màxim” quedaran sense aprovar dos o tres, ha afirmat.

Pel que fa a l’activitat en aquesta recta final de la legislatura, Martí ha informat els presidents de grups parlamentaris que el dia 11 de febrer visitarà el país la secretària general iberoamericana Rebeca Grynspan, que s’entrevistarà amb els diferents grups parlamentaris i també amb el síndic i la subsíndica. Aquell mateix dia jurarà el càrrec Joan Manel Abril com a magistrat del Tribunal Constitucional i també se celebrarà una xerrada de l’historiador Carles Gascón. Serà l’acte solemne de commemoració dels 600 anys del Consell de la Terra. D’altra banda, els dies 12 i 13 de febrer una delegació de l’OSCE visitarà Andorra per avaluar el sistema electoral i entre d’altres mantindran trobades amb la junta electoral i amb els partits polítics.