Uns 10.000 vehicles han de sortir per Espanya pel tall de la frontera francesa

Segons informa Mobilitat, el tall de la carretera RN-22 d'accés a França ha finalitzat. La carretera de la Coma de Ransol, en canvi, continua tallada per l'elevat perill d'allaus que hi ha. El tall de l'RN-22 va ocasionar aquest passat diumenge grans retencions per la carretera CG1 en sentit Espanya. Prop de 10.000 vehicles que en un principi havien d'abandonar el principat per l'RN-22 d'accés a França, ho van haver de fer per la frontera amb Espanya. Mobilitat ha informat que "tenim capacitat per evacuar 1.000 vehicles per hora per la frontera amb Espanya, i aquest diumenge s'hi van aglutinar prop de 10.000".

Un altre factor que va agreujar la situació va ser el tall del túnel de la Tàpia per motius de seguretat. Això va fer que els vehicles haguessin de circular pel centre de la vila de Sant Julià de Lòria. A hores d'ara, altres talls que continuen presents són, per una banda la carretera de Vila-Beixalís, a Encamp, i la carretera del coll d'Ordino, que romandrà en aquest estat fins a la primavera.