La Generalitat de Catalunya i la Moncloa acorden una trobada dijous a les sis al Palau de Pedralbes

Després d'hores de negociació, la Generalitat de Catalunya i la Moncloa han acordat fer una trobada dijous a la tarda, a les sis al Palau de Pedralbes aprofitant que el president espanyol, Pedro Sánchez, reunirà el consell de ministres divendres a Barcelona. Tanmateix, els dos executius expliquen, per ara, diferent el format de la trobada: mentre que la Generalitat de Catalunya afirma que l'acord passa per una trobada entre Quim Torra i Pedro Sánchez acompanyats de tres consellers –Elsa Artadi, Pere Aragonès i Ester Capella– i tres ministres, precedida d'una "salutació cordial" dels dos presidents; en canvi, la Moncloa vol evitar parlar de "cimera" entre governs i insisteix en dir que hi haurà una reunió entre presidents i una altra "de treball" per separat de consellers i ministres.

La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha apuntat aquest dimecres que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb el seu homòleg català, Quim Torra, dijous a la tarda a Barcelona just abans del sopar de Foment del Treball. Ha defugit parlar d'una cimera a quatre –amb presidents, vicepresidents i dos ministres i consellers–, ja que vol evitar que s'interpreti que estan donant un tracte diferencial a Catalunya respecte a la resta de comunitats.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, en el marc de la sessió de control, s'ha referit a la trobada com una reunió "entre governs", en què s'ha mostrat disposat a "parlar de tot". Fonts del seu entorn afirmen que tots els membres dels dos governs es trobaran en una mateixa sala, i insisteixen que el format de la reunió ha d'evidenciar que el tracte amb la Generalitat és diferent que amb la resta de les comunitats autònomes i reconèixer així que hi ha un problema territorial –asseguren. Afirmen, a més, que el pacte passa per un "contingut polític".

"Segurament els presidents es veuran i els vicepresidents també ens podem veure i aprofitar el temps que tinguem a Barcelona. Segurament serà la tarda d'abans [del consell de ministres], perquè el president [espanyol] té una invitació amb el món empresarial a la nit", ha dit Calvo en declaracions als periodistes als passadissos del Congrés. Foment del Treball ha convidat Sánchez al sopar anual de Nadal de dijous a la nit.

"Una situació molt complexa"

La vicepresidenta espanyola, això sí, ha admès que el format serà diferent al que va mantenir Sánchez amb la presidenta andalusa en funcions, Susana Díaz, durant el passat consell de ministres a Sevilla. Llavors es van limitar a tenir una petita trobada protocol·lària, una fotografia que Torra volia evitar repetir. "A ningú se li escapa que Catalunya viu una situació molt complexa que provoca l'independentisme i que preocupa a tots els espanyols -ha dit Calvo-.I si podem aprofitar per avançar feina per coordinar-nos, ho farem".

També ha defensat que amb Sevilla parlava tots els dies amb les conselleries perquè "no hi ha via cap situació que s'hagués de solucionar". "No hi ha un greuge comparatiu", ha afegit recordant que quan se celebri el consell de ministres a Alacant es plantejarà si algun conseller s'ha de reunir amb el seu homòleg espanyol.