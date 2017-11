Cartes a la Directora 02/11/2017

No defallim

¿Qui es creu amb autoritat per poder-te privar injustament de disfrutar dels teus familiars, pares, fills, amics...? Els catalans no podem permetre que hi hagi gent que suposadament en nom de la llei, la unitat de la pàtria i la Constitució privi de llibertat o moviments unes persones que han estat al servei de tots, amb infinites hores de dedicació (robant-les als seus), liderant els nostres somnis.

No sé com, però no podem quedar-nos sense fer res. A les dones, marits, fills, pares de tots ells, no podem només dir-vos que no esteu sols. Heu de sentir-ho! No defallim, sisplau!

GEORGINA MIRÓ

BARCELONA

‘Quo vadis’, Iceta?

Considero que Miquel Iceta és un dels polítics catalans més preparats. Ara bé, després d’escoltar-lo fa uns mesos dient a l’última Festa de la Rosa “ Pedro, mantente fuerte, líbranos de Rajoy i del PP, por Dios, aguanta! ”, i havent vist la fotografia de la capçalera de la manifestació del 29 d’octubre a Barcelona, rodejat afectivament de Millo, Arrimadas, Albiol, Rivera, etc. i amb el cartell de “ Juntos ”, en què els lemes, entre d’altres, eren “ Puigdemont a prisión ” i en què part dels assistents es van dedicar a insultar i agredir, no em puc estar de dir: què hi feies, Miquel, amb aquesta gent?

Si et poguessin veure fundadors del teu partit com Raventós o Pallach, i veient-te ara Maragall, Obiols, Nadal, Majó, etc... No tens malsons? Fa pocs mesos cridaves “ España no puede permitirse 4 años más del PP ” i ara t’abraces amb ells. On és la teva dignitat? Quina pena.

ANTONI VILANOVA

BARCELONA

El terror inunda Nova York

Tan sols dos mesos després de l’últim atemptat terrorista islàmic, ocorregut a Barcelona, Nova York se suma a la llista de ciutats que han estat víctimes d’atropellaments massius de vianants. Amb aquest ja són set els atemptats d’aquesta classe que han tingut lloc des de juliol del 2016.

Halloween s’ha convertit en una data marcada veritablement pel terror i la tragèdia, i l’atemptat ha deixat 8 morts i 12 ferits al seu pas. Els crits de “ trick or treat ” de transeünts disfressats van quedar ofegats entre els plors d’auxili.

I amb el cor encongit no puc més que desitjar que aquest sigui l’últim, que aquests actes de violència quedin reduïts a episodis del passat. Perquè, per molt que m’aterri pensar-ho, està deixant de ser una qüestió de si tornarà a passar per convertir-se en una qüestió de quan.

ALBA CABANELL

BARCELONA

Lloguers que se’ns mengen

Cada cop són més les famílies que fugen del centre de Barcelona per buscar un lloguer que es puguin permetre. Els preus dels pisos pugen com l’escuma, mentre que els salaris no evolucionen. En aquest punt es veuen obligades a marxar a la perifèria, lluny de la que un dia va ser casa seva.

El preu de l’habitatge s’ha duplicat en tan sols 15 anys i és cada vegada més freqüent que els pisos que es posen a lloguer superin els 1.000 euros mensuals, uns preus que la majoria de ciutadans no es poden permetre. Això és degut, per exemple, als ja famosos “pisos de luxe”, pisos que compren inversors estrangers, que els remodelen i obliguen els veïns a assumir les seves condicions o marxar.

Hem de ser conscients que si els preus no paren de créixer i no s’hi intervé serà molt, però molt, difícil tornar enrere.

MATEU PURTÍ

MOIÀ