Cartes a la Directora 03/11/2017

Lluitarem pels que no poden

Ara mateix sento vergonya. Volen que em senti espanyola, però a mi no em representa un govern que utilitza la força, la repressió i l’empresonament per fer callar la voluntat de Catalunya.

¿Què diu d’Espanya que Urdangarin encara sigui en llibertat, que agressors de la Falange caminin pels carrers i que en unes hores s’hagi empresonat gent innocent que l’única pretensió que tenien era escoltar el poble? Per molt que ho neguin, a l’Espanya del 2017 hi ha presos polítics i a l’Europa del 2017 s’està permetent. Lluitarem pels que no poden fer-ho, i guanyarem.

IVET GALÍ TORRES

TERRASSA

Sense garanties

El govern de Rajoy ha deixat sota mínims les arques de l’Estat però encara ha parasitat i destruït més el sistema democràtic espanyol, ara ja només comparable al de països on imperen les dictadures. Els empresonaments polítics perpetrats per aquest “sistema” només demostra que als actors del procés català mai se’ls jutjarà amb garanties i per això tots els que afirmin que el Procés és un assumpte intern d’Espanya seran desautoritzats per la democràcia fallida de l’estat espanyol.

XAVIER BOSCH

BANYOLES

Una nova oportunitat

Després de tot el que ha passat, de tot el que hem viscut aquest mes d’octubre i de tot el que ja portem viscut des de fa molts d’anys, vull pensar que res ha sigut en va, que els cops rebuts no només deixaran cicatriu sinó que ens faran recordar què volem aconseguir. Per això, m’agradaria ser optimista i veure les eleccions autonòmiques del 21 de desembre com una oportunitat. Una oportunitat d’expressar-nos i de la qual no ens qüestionaran la legalitat. Una oportunitat en què no ens requisaran urnes i en què no ens faran fora dels col·legis electorals. Siguem optimistes i deixem enrere el que ja ha passat, concentrem-nos en el que volem que passi i en com ho podem aconseguir. Fem un pas endavant i acollim un “segon referèndum” per poder exercir el nostre dret de vot com a poble.

ALICIA REVILLA

SABADELL

Repetim el 155?

M’agradaria preguntar al govern espanyol encapçalat pel senyor Mariano Rajoy quines són les accions que duran a terme si, quan se celebrin les eleccions del 21-D (si es duen a terme amb normalitat finalment), surt guanyadora una majoria independentista. ¿Quin pla se seguirà? ¿Tornar a obviar la voluntat del poble i aplicarà el 155 fins que li agradin els resultats? Senyor Rajoy, fins que no s’assegui a parlar amb els catalans no es començarà a aclarir la situació crítica en què estem immersos aquests mesos.

MARCEL HITA

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Hem vençut el monstre?

El feixisme era un monstre que durant uns anys llargs i tenebrosos va decidir segrestar la humanitat i devorar-la a poc a poc. Quin horror totes les persones que van haver d’intentar seguir amb la seva vida sota un marc feixista i repressiu. Per sort, aquest monstre va ser vençut i l’Europa malalta va poder trobar una llum i reconstruir-se tota plena de llibertats. Però ara mateix només tinc preguntes i més preguntes: si el monstre va morir, per què ara sentim crits de “ Viva Franco ” al bell mig de plaça Sant Jaume? Per què veiem agressions a immigrants, pintades amenaçadores, braços alçats de cara al sol, banderes farcides d’àguiles i esvàstiques a la pell? Per què?

L’única resposta que crec que puc donar-vos és que potser part de l’estat espanyol, intentant no “trencar-se”, no ha pogut matar mai el monstre i no ha parat mai d’alimentar-lo.

AINA BARBERÀ

VALLS