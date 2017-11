Cartes a la Directora 06/11/2017

Canviar lleis injustes

Que a l’exvicepresident Junqueras i set exconsellers de la Generalitat se’ls hagi enviat a la presó sense fiança i se’ls pugui acusar de delictes tan greus com la rebel·lió i la sedició, que comporten penes de fins a 30 anys, per haver organitzat un referèndum “il·legal” i pretendre declarar la independència unilateral de Catalunya, dona la mesura de com són d’injustes, al meu entendre, aquestes lleis. Podria entendre -malgrat no estar-hi d’acord- que se’ls inhabilités dels seus càrrecs i se’ls imposés una multa, però enviar-los a la presó, mai. D’aquí uns anys, molt probablement, anar a votar en referèndum sobre la independència de Catalunya deixarà de ser “il·legal”, perquè les lleis hauran canviat si realment som un país més democràtic.

JOSEP VILÀ

OLESA DE MONTSERRAT

Piolín

En temps d’empresonaments sobta veure com ha tornat el Piolín en forma de dibuixos. Veig a la biblioteca els meus alumnes ja d’una certa edat que veuen al YouTube els curts d’aquest dibuix animat recuperats del passat. A les botigues de ninos només cal fixar-se en els aparadors i descobrir-hi versions de peluix o plàstic, així com també als estampats de roba amb què una ensopega de sobte pel carrer.

Tornen també els presos polítics en temps de llibertats aconseguides com a mínim a Europa, o això ens semblava. Tornen les mobilitzacions constants en favor d’unes idees col·lectives d’uns i altres. Tornem a veure posicions contràries i sense possibilitat d’acostament, quan hi ha una part que no sembla voler solucionar aquest gran problema polític en què estem tots immersos ara.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

La rutina amb Renfe

Els ciutadans catalans que depenem de les línies de Renfe Rodalies per anar a Barcelona estem ben farts de les demores diàries que tenen lloc dia rere dia. Paguem un cost elevat per un transport que està totalment endarrerit, amb demores, atropellaments, problemes elèctrics i inundacions de les vies al costat del mar. Tanmateix, les inversions en aquest mitjà de transport semblen insuficients o pràcticament nul·les, sense expectatives de millora.

Ja fa una setmana sencera que hi ha endarreriments de 15 minuts per incidències sense especificar. La informació no és tampoc el punt fort de Renfe, ni a les estacions de tren, on expliquen que no han rebut informació del que passa, ni a Twitter.

Què podem fer els que no tenim cap més alternativa sinó agafar el tren? Com és que això amb els FGC o el tramvia no passa?

MARTA SÁNCHEZ

ALELLA

La màgia del Saló del Manga

El dia 1 de novembre va començar una nova edició del Saló del Manga de Barcelona. Un esdeveniment que reuneix amants de la cultura japonesa d’arreu del món. Començava una edició més amb entrades exhaurides per a la majoria de dies i amb llargues cues per entrar a Fira de Barcelona.

¿Però què té aquest esdeveniment que aconsegueix reunir milers i milers de persones cada any? Encara en recordo les primeres edicions, quan encara es feia en una localització més petita i durava només tres dies. És un fenomen que no para de créixer, sense saber ben bé per què. Què és aquesta màgia que envolta la cultura japonesa, que no para de seduir persones? Potser només es pot entendre des de dins, deixant-te portar per la cultura oriental i descobrint una cosa exòtica, diferent del nostre dia a dia. Però, atenció, que si ho proves enganxa!

ANDREA CASTILLO

SANT BOI DE LLOBREGAT