Cartes a la Directora 14/11/2017

Llistes unitàries

Què entenem per llistes unitàries? ¿Anar tots junts perquè tornem a allò que entre tots ho farem tot?

En l’arc polític sobiranista han passat moltes coses, massa -de les quals no tenim informació clara- , que fan que sigui necessari i convenient conèixer nítidament les propostes de cadascun dels partits que participin en el 21-D. Poden tenir punts concrets iguals, que seran els que els permetin fer després una acció conjunta a través de pactes postelectorals. Per separat cada partit pot fer més clarament les seves propostes i així tothom podrà saber què vota. L’aposta per una llista unitària fa que es desdibuixi la riquesa particular de cadascun dels partits polítics en la contesa electoral pel fet d’haver de consensuar aspectes no coincidents.

L’important és que els partits pactin punts programàtics comuns que identifiquin el sobiranisme i l’independentisme i signifiquin una clara posició de cara a Espanya i a Europa, però ens convé arribar al màxim nombre d’electors, molts dels quals encara no coneixen prou les propostes culturals, socials i econòmiques dels partits sobiranistes que participin en el 21-D.

JORDI BUFURULL

BARCELONA

La unió del poble català

Dissabte el poble català va tornar a sortir als carrers i va demostrar, una vegada més, que està més unit que mai.

Una immensa multitud es va manifestar, de manera pacífica, per demanar l’alliberament dels exconsellers empresonats i dels presidents de les entitats ANC i Òmnium. I això deixa entreveure un fet molt clar: el poble català està defensant els valors en què creu. Està demostrant que pot amb tot i més, i que lluitant s’aconsegueix el que es desitja amb més força.

Vam aconseguir omplir els carrers. I, a mesura que es feia de nit, la multitud es va il·luminar. Mitjançant aquesta llum, han alçat la veu i han dit: “Som aquí, i seguirem”.

ANAÏS APARICIO

BARCELONA

Diumenge va triomfar el rosa

Ni groc i vermell, ni estelades, ni senyeres. Diumenge el color que va triomfar a Barcelona és el rosa. Portem més d’un mes de saturació de manifestacions a la ciutat comtal, però diumenge vaig formar part d’una de molt diferent.

Unia dones lluitadores, dones amb històries, dones solidàries i de totes les edats; dones que juntes corrien amb orgull a favor de l’esport femení i la lluita contra el càncer. Hi vaig participar amb la meva mare i vaig veure Barcelona més bonica que mai. Gràcies a totes.

SARA SICLUNA

BARCELONA

Sobre el canvi climàtic

L’informe que va presentar fa unes setmanes a Brussel·les l’Organització Meteorològica Mundial, que és l’agència de l’ONU per al medi ambient, no ofereix bones perspectives pel que fa a la salut del planeta i a la necessària cura que hem de tenir de la casa comuna que habitem tots i que deixarem a les noves generacions. Es tracta de dades que parlen dels acords de la 21a Conferència de l’ONU sobre el Canvi Climàtic, a París, el 2015, i anuncien que és molt poc probable que es compleixin.

L’informe ratifica la necessitat de prendre mesures que condueixin a crear una nova cultura sobre com hem de cuidar la natura. El risc que la temperatura del planeta augmenti almenys tres graus abans que s’acabi el segle és molt alt, i aquest increment tindria efectes devastadors en l’ecosistema. És una qüestió sobre la qual ens hem de conscienciar tots, no només alguns, i no hem de culpar-ne els que possiblement més fan per conservar-lo, com ara els agricultors, entre d’altres.

JESÚS DOMINGO

GIRONA