Cartes a la Directora 17/11/2017

Autocrítica o flagel·lació?

Avui fa un mes que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó de manera injusta. És una barbaritat tan gran que no m’ho puc treure del cap i, en canvi, veig que aquests últims dies tothora es parla d’autocrítica: cal que donin explicacions, cal fer autocrítica, cal reconèixer que les coses no s’han fet del tot bé, etc. Estic al·lucinada i desesperada.

Nosaltres, els catalans, sempre ho hem de tenir tot previst i fer-ho tot perfecte, no podem esperar res de ningú i si alguna cosa ens surt com no estava previst de seguida ens hem de flagel·lar. Hi ha qui sempre creu que la culpa és de l’altre i, en canvi, nosaltres sempre hem de dir que la culpa és nostra perquè, si no, no tenim credibilitat, no som prou honestos. Home, doncs, ni una cosa ni l’altra. Ja n’hi ha prou, d’aquest color!

El Procés no s’ha acabat, però sembla que cada vegada hi ha més gent que el vol matar. No crec que sigui el moment més adequat per insistir tant en l’autocrítica, que tenim 10 persones innocents a la presó, que ens estan reprimint, agredint i humiliant per totes bandes. Sisplau, no fem que el repressor ens faci dubtar de la realitat. La situació que estem vivint és molt greu, ¿i volem explicacions del nostre Govern legítim? ¿Ells que han intentat de totes totes poder fer el que la majoria de la població els demanava?

MONTSE BUSCALLÀ

GIRONELLA

La discriminació laboral té rostre de dona

Tu, sí, tu, si ets dona, estàs treballant gratis. I és que potser mai t’ho has plantejat; de fet, aquesta era la intenció. Any rere any la bretxa laboral entre homes i dones passa desapercebuda, camuflada entre els milers de missatges amb què ens bombardegen constantment. Però aquesta és la realitat i mereixes saber-la.

De mitjana les dones rebem un salari anual un 30% menor que el d’un home. No és perquè ho fem pitjor, estiguem menys qualificades o no fem una feina equivalent; és perquè som dones. Si ets jove i comences a buscar feina, sàpigues que tindràs més dificultats per accedir a un lloc de treball de qualitat, a bones condicions laborals i a una compensació monetària equivalent.

Si s’agafa el salari masculí i es divideix entre els dies de l’any, ells cobren en 311 dies el que una dona triga 365 dies a cobrar. És a dir, que tu, dona, des del dia 8 de novembre fins a finals d’any estaràs treballant de franc.

ALBA CABANELL

BARCELONA

Eleccions del 21 de desembre: una reflexió

Vam ser tres milions els ciutadans que l’1 d’octubre vam participar en el referèndum d’autodeterminació i que, de manera majoritària (2,04 milions; uns 700.000 vots no van poder ser escrutats pels motius que tots sabem), vam dir sí a establir un estat independent en forma de República.

La República Catalana ha estat proclamada però encara no ha pogut ser implementada. Tornem, doncs, a sortir al carrer el 21 de desembre per votar amb consciència la formació o la llista política que cadascú vegi òptima per materialitzar i desplegar la nostra República. Votem la formació o la llista política que, de manera inequívoca, comuniqui que no farà ni un pas enrere, i que no es deixarà enganyar ni per propostes federals del tot impossibles, ni per intents de referèndums pactats (avui per avui irrealitzables), ni per paranys autonomistes de temps pretèrits.

La República és nostra, no ens la deixem prendre, no ens la deixem aigualir. No hem de fer cas dels missatges que volen desmotivar-nos o desmobilitzar-nos. El 21 de desembre tornarem a dir ben clar amb el nostre vot que l’únic estat que ens representa i que reconeixem és la República Catalana. Només depèn de cadascun de nosaltres!

JOAN TELLO

BARCELONA