Cartes a la Directora 19/11/2017

La Inquisició continua vigent

La història es repeteix i en aquests moments convulsos queda confirmat. A Carme Forcadell li han posat al davant un dilema: “Renegues del Procés, reconeixent la sacrosanta unitat d’Espanya i la vertadera Constitució, o vas a la foguera”. Que es preparin el major Trapero i la intendenta Laplana, els funcionaris, els bombers, els Mossos en general, els mestres, els de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, els que tallin carreteres i vies de tren i qui convingui als interessos del trio inquisidor: PP, PSOE i Ciutadans, forçant al màxim les lleis i procediments judicials, faran les purgues que calguin, per, a més d’anorrear l’autogovern de Catalunya, humiliar i vexar tothom que s’oposi als seus objectius.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Regals de Reis

Com cada any, rebo el catàleg de joguines de botigues i grans magatzems. I, com cada any, sento desesperació veient que les joguines se segueixen classificant per gèneres. Els nens s’aventuren amb cotxes i superherois, mentre que les nenes cuiden nadons i parlen per telèfon. Els nens s’han de fixar en les pàgines de color blau, i les nenes, en les de color rosa, i així podria fer una llista infinita. I així creixen, sentint vergonya pels seus gustos i configurant uns estereotips absurds, quan l’única cosa que volen és jugar: a ells no els importa si és “de nen o de nena”, però deu haver-hi pares preocupats perquè el seu fill vol una nina per Reis. Potser per evitar certs fets absurds que tenen els adults com a protagonistes en ple segle XXI hauríem de començar pel principi, pels infants.

XÈNIA PROVINS

BARCELONA

La ‘manada’ intolerable

No cal lesionar la presumpció d’innocència per dir que els nois acusats de la violació d’una noia als Sanfermines han transgredit totes les normes i tenen una mentalitat que no s’adiu amb les normes més bàsiques de la civilitat. Els missatges que es van enviar entre ells en un grup de xat, i la manera irresponsable i tristament premonitòria que tenien de preparar aquella jornada de festa, demostren que són un perill. Un perill que està present, en una intensitat diferent i sense que ens n’adonem, al nostre voltant i en nosaltres mateixos, en la forma de les múltiples discriminacions de gènere. Siguem-ne conscients i canviem-ho.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Aturar el ‘bullying’

Moltes vegades els pares es preocupen per si els seus fills són víctimes de l’assetjament escolar i a la mínima dubten del company del seu fill perquè ha fet tal comentari o tal acció. El que mai preocupa els pares és si els seus fills són els causants del bullying. No volen imaginar els seus fills com els abusadors de classe, ja que segurament ells no els han volgut transmetre aquests ideals. Però a més de preocupar-se per si el seu fill és víctima de l’assetjament, haurien de preocupar-se per si el seu fill és qui el crea, ja que la manera més fàcil d’erradicar-ho és actuant contra l’agent.

SANDRA VERNEDA

BARCELONA

El dia del consumisme

Una multitud de persones entrant en una botiga com si fos l’últim dia a la terra, adults barallant-se per un microones, cues enormes a les tendes. El Black Friday s’acosta. Tot això per una rebaixa en el preu dels productes, que no se sap quant valien fa dos mesos.

Parlem d’un dia en el qual oblidem el que necessitem, comprem per comprar, perquè toca. El Black Friday és, sens dubte, la màxima definició del consumisme, i jo no en formaré part.

JAUME MESTRE

ARTÀ