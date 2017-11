Cartes a la Directora 21/11/2017

Black Friday

El Black Friday és una de les moltes activitats comercials importades dels EUA. Té lloc el divendres següent al Dia d’Acció de Gràcies, el Thanksgiving Day, i inaugura la temporada de compres de Nadal.

Provoca grans aglomeracions de clients a les botigues per aconseguir aquella oferta inimaginable. Per complementar aquesta febre consumista, també s’ha establert el Cyber Monday, i així atraure els consumidors digitals i no perdre cap oportunitat de negoci.

El Dia d’Acció de Gràcies és una de les celebracions més importants del calendari nord-americà, en què tota la família es reuneix al voltant d’una taula. És un temps de reflexió per agrair les moltes benediccions que reben i ser conscients del que posseeixen, més enllà de les coses materials. M’entristeix que adoptem els costums que afabvoreixen el capitalisme però no els que ens fan reflexionar i pensar en les moltes coses bones que ens envolten.

MARTA COSTÁN

VILASSAR DE DALT

Adeu, paper?

Hi ha notícies que et recorden que res és etern: l’1 de desembre tancarà l’últim quiosc de la UAB, el de la Facultat de Periodisme. Ja fa mesos que es confirma que la premsa en paper perd lectors, entre els quals els futurs periodistes.

El que va ser un element quotidià a moltes llars passarà a formar part de la llista d’objectes en desús que quedaran en el record de la meva infantesa: el rodet de fotografia, la cabina telefònica o els segells.

Però, malgrat que vivim en l’època digital, m’aferro a continuar llegint llibres impresos i ajornar l’adeu definitiu al paper, esperant que Umberto Eco tingués raó quan afirmava que el llibre no moriria mai perquè és un objecte perfecte.

ANNA PINEDA

CALDES DE MONTBUI

Ombra franquista

Ahir, 20 de novembre, va fer exactament 42 anys que va morir un home amb bigoti, de poca alçada i encara menys sentit humanitari, responsable de 36 anys de dictadura a Espanya.

Des de llavors el cos de Francisco Franco reposa cínicament al costat dels de desenes de milers de combatents de la Guerra Civil. Cadàvers que es mantenen anònims, víctimes d’un govern espanyol incapaç de posar fi a aquesta oda al franquisme.

I és que, quatre dècades més tard, encara queden residus que en reviuen l’esperit a crits d’“ ¡A por ellos! ” i fan cada cop més gran l’ombra franquista que amenaça Catalunya.

Però, davant la repressió, sortim al carrer, alcem la veu i diem prou. Aquesta és i serà sempre la nostra llum de llibertat i democràcia.

ADRIANA PONS

BARCELONA

Jo sí que et crec

Un escriptor ha publicat a les xarxes socials una carta oberta dirigida a la víctima de la manada en què li manifesta el seu profund suport i confiança. Es tracta d’una carta que s’ha viralitzat i ha aconseguit sumar una gran quantitat de suports. Tants, que divendres es van organitzar diferents manifestacions sota el lema “Jo sí que et crec” per donar suport a la noia després de la decisió del jutge d’acceptar com a prova l’informe d’un detectiu privat sobre la seva vida.

Si aconsegueix superar-ho i mostrar una mica de felicitat, ¿significa que realment no va patir?

Se’m posa la pell de gallina en veure tanta implicació per acompanyar la noia durant aquest malson. Però encara se’m posa més de gallina en veure que la defensa de la manada només busca culpar la víctima. Tranquil·la, no estàs sola.

ANAÏS APARICIO

BARCELONA