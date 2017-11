Cartes a la Directora 22/11/2017

Omplim Bèlgica

S’ha acabat dir que el conflicte entre Espanya i Catalunya és intern. No és així, o no ho hauria de ser. Europa s’està tapant les orelles mentre aquí estan empresonant representants polítics per haver deixat votar. Aquest conflicte ja no és només assumpte d’Espanya: s’està vulnerant el dret fonamental a la democràcia i la llibertat que se suposa que la Unió Europea assegura.

Com que s’ha demanat de totes maneres i no se’ns escolta, ha arribat el moment de fer el que sabem fer millor, manifestar-nos pacíficament, però aquesta vegada ho farem a Bèlgica perquè ens vegi tot el món i quedi clar que aquest conflicte ens afecta a tots i és el moment que actuïn.

IVET GALÍ

TERRASSA

No ens volem tenyir

Ser dona, jove i tenir cabells blancs no està ben vist per la societat. La pressió de sortir de la normalitat ens persegueix diàriament. Si decideixes no amagar els cabells blancs, pels motius que sigui, has d’estar disposada a donar explicacions a la gent del teu voltant. Familiars, amics, companys de feina o fins i tot gent que no coneixes et preguntaran per què ho fas. I tu has de somriure i explicar que ho fas perquè vols, que els teus cabells blancs no et desagraden i no entens per què els hauries d’amagar.

No tenyir-se deixa de ser una decisió que prens de manera individual en el moment en què has de donar explicacions. ¿És que algú pregunta als nois joves quan es pensen tenyir els quatre cabells blancs que tenen? Per què si amb 21 anys decideixo no tenyir-me he d’estar disposada a fer pedagogia amb els que no entenen la meva decisió? Ja està bé! Ja és hora que comencem a respectar que cadascú faci el que vulgui amb el seu cos.

GEORGINA BALAGUER

BARCELONA

Consumisme i solidaritat

El Black Friday (o Black Week) i La Marató són dues cares oposades d’una mateixa moneda. Una part consumista feroç i una altra part generosa -que trenca rècords- conviuen en un mateixa societat.

El capitalisme s’expandeix a totes les esferes de la societat, però nosaltres ens neguem a abandonar sentiments que porten tant de temps amb nosaltres, com ara la solidaritat i el compromís, i que tenen una especial importància per Nadal.

És curiós que la societat tregui a passejar la seva cara més materialista durant una setmana i després, en contrast, comparteixi i se solidaritzi amb aquells que més ho necessiten.

Però, ¿realment viuen en equilibri aquestes dues cares? M’hi jugo el que sigui que no.

Fem alguna cosa per canviar-ho.

NOEMÍ MORILLAS

RIPOLLET

Flors i llàgrimes

42 anys després de la mort de Franco, la seva tomba segueix adornada amb rams i poms de flors fresques i brillants, comprades avui mateix. Braços alçats fora i dins del Valle de los Caídos, el gran monument implantat al cor d’Espanya per commemorar una guerra i una dictadura sanguinàries.

Potser Franco no va acabar de marxar mai: hi ha dies que es pot sentir en l’aire l’essència del seu règim. Se celebren misses en el seu honor, se’l recorda com un heroi, el Caudillo que va portar la nació espanyola a una situació radiant.

El dictador té una fundació amb el seu nom, dedicada a mantenir vius símbols del franquisme per no destruir la memòria històrica. Aquesta memòria històrica no parla de les fosses comunes i de tota la gent enterrada en cunetes aleatòries. Persones sense tomba, sense flors, sense llàgrimes.

AINA BARBERÀ

VALLS