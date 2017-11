Cartes a la Directora 25/11/2017

Volem ser lliures

No vagis per carrerons foscos. No viatgis sola. No surtis de nit sense les amigues. No agafis el metro de matinada. Mira que no vingui ningú quan entres al teu portal. No travessis un parc solitari. Que la teva parella t’acompanyi a casa. Canvia de vorera si veus un home sospitós. Queda’t amb la matrícula del taxi que has agafat. Envia a les teves amigues la direcció del noi nou amb qui has quedat. No et posis una faldilla tan curta. Tanca casa teva per dins quan hi siguis. No el denunciïs perquè perdràs el lloc de treball. No t’enfrontis amb ell perquè és més fort. Estic farta de viure amb por. Però tampoc vull ser valenta. Vull ser lliure.

PAULA FORNELLS

BARCELONA

45 casos, i més

45 són les víctimes mortals que ens ha deixat fins avui i des de principis d’any la violència de gènere a Espanya.

Fem que el dia d’avui serveixi per no oblidar, per fer companyia i per omplir de valentia. Tant de bo aquests números no facin més que alimentar la lluita contra la violència i la desigualtat, i que les evidències acabin capgirant la balança de cara a l’anàlisi de l’any que ve.

Cal que cada dia tinguem en compte que la solució mai són els cops, la força o la imposició.

ALBA VIÑAL

ARENYS DE MUNT

Com més serem, més riurem?

Mentre que els lloguers dels pisos segueixen pujant, el nombre de joves que es poden permetre viure sols és cada vegada més baix. S’ha preferit invertir en la rehabilitació d’espais i edificis encara que fos a canvi de perdre en qualitat de vida dels seus habitants, i s’han pres decisions sense pensar en l’impacte que tindrien en els que ja hi eren d’abans. En barris on fa uns anys es podien trobar pisos a preus raonables, ara s’han de compartir amb quatre o cinc persones perquè pagar el lloguer sent menys resulta impossible. O ens quedem a casa dels pares fins que tinguem un sou suficient, o haurem d’acostumar-nos a compartir el sofà amb més gent de la que hi pot cabre.

BLANCA NAVARRO

BARCELONA

L’Agència Europa de Medicaments

Per què cal buscar culpables pel fet que Barcelona hagi perdut la seu de l’Agència Europea de Medicaments? Era una gran oportunitat, però culpar-ne Rajoy o Puigdemont em sembla absurd. És una oportunitat perduda i hem d’assumir-ne les conseqüències més enllà de la crítica fàcil. En qualsevol cas, és un fracàs de Madrid i de Barcelona.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE

GRANOLLERS