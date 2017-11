Cartes a la Directora 26/11/2017

Carta a Orient i a Occident

Ja fa uns quants dies que les nostres bústies s’omplen de catàlegs de joguines i de regals. En fullejar-los, els més petits de la casa busquen enmig de tanta oferta aquella joguina somiada... Amb il·lusió, comencen a fer la seva acurada carta als Reis d’Orient.

De ben segur que, abans de donar-la al patge reial, els més grans hi donarem un cop d’ull i la repassarem amb ells; els preguntarem per què demanen aquella nina i no aquella altra, o aquell joc i no aquell altre... Si és massa llarga i, potser, conté coses innecessàries o que no creiem del tot convenients, els ajudarem a refer-la, perquè com a bons pares que estimem els nostres fills volem que allò que tinguin sigui el millor per a ells i no només el que ells voldrien.

I mentre els menuts escriuen cartes als Reis d’Orient, tot garbellant catàlegs de joguines, nosaltres ens posem a donar un cop d’ull a aquell munt de propaganda electoral que aquests dies també trobarem barrejada entre tanta publicitat nadalenca. Ja ho veieu, hi haurà feina per a tothom!

Caldrà que, abans de posar la nostra butlleta a l’urna, reflexionem també, tal com haurem fet amb els nostres fills, per veure què és el que més ens convé. Pensem-hi bé! Llegim amb deteniment la lletra petita, i fins i tot entre les línies dels programes electorals. Fem-ho amb coherència, estima i responsabilitat!

Cal que el nostre vot, la nostra humil papereta, sigui una carta oberta a Orient i a Occident, una carta que expressi, arreu, el tarannà d’un poble que anhela la justícia, la veritat, la democràcia, la pau i la llibertat.

M. TERESA PRAT

BANYOLES

Cada dia hauria de ser 25 de novembre

Cada dia hauríem de lluitar en contra de la violència de gènere, que està present en tots els indrets del món i a totes hores. Cada dia hauria de ser 25 de novembre.

Generalment, quan pensem en violència de gènere pensem exclusivament en una violència física. Una violència que no té res a veure amb nosaltres. Pensem que mai la patirem, i que, si és així, la detectarem de seguida i l’aturarem. No crec que sigui tan fàcil. També existeix la violència psicològica, molt més freqüent i més difícil de detectar. Vivim en una societat molt masclista, i ho tenim tan integrat... que moltes coses no som ni capaces d’etiquetar-les com el que són, violència de gènere. Però ho són. Encara queden moltes coses per canviar.

Cada dia hauria de ser 25 de novembre. Fins al dia que no calgués cap 25 de novembre més.

AINA VIVES

BARCELONA

Donem!

L’altre dia vaig anar a donar sang per primera vegada. Tot i que sempre ho tenia pendent, no ho havia pogut fer fins ara per diferents raons. Va ser aleshores quan em vaig adonar de les facilitats que ens posen per poder-ho fer. Les unitats sanitàries no només es traslladen a diferents punts de Catalunya sinó que ens informen de què significa ser donant. Crec que tots, de manera més o menys pròxima, estem familiaritzats amb el concepte de donació de sang, però què passa amb la donació de medul·la? Em van informar sobre tot el que comporta, sobre els rumors que circulen i sobre la possible solució que representa per a molts pacients de leucèmia i altres malalties de la sang.

No em van caldre gaires motius més per adonar-me que ho tenim a les nostres mans; que per molt que pugui costar trobar un donant compatible, ho hem d’intentar. Perquè depèn de tots nosaltres. I com més persones ens hi sumem, més probabilitats hi haurà de trobar un donant compatible.

ANNA SOLDEVILA

BARCELONA