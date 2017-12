Cartes a la Directora 12/12/2017

Espoli cultural

Les conseqüències del 155 no s’aturen, i aquest cop el govern central ha aprofitat l’article com a via per atacar i espoliar la cultura catalana, un dels nostres tresors més preuats. Negant qualsevol acte de rendició, el poble lleidatà s’ha posat dempeus per protegir les obres de Sixena. I, un cop més, l’Estat ha abusat del seu poder per endur-se-les. La misèria del seu imperatiu, que creuen que tot ho pot, trobarà sempre la resistència pacífica del poble català. Ni defallim ni oblidem; la nostra rendició equivaldria a la seva victòria. Seguirem ferms fins a la llibertat.

ADRIANA PONS I ROVIRA

BARCELONA

Seguirem lluitant

Ahir us vau endur un tros més de la cultura catalana. Us heu pensat que sou el Déu d’Espanya i arremeteu contra tots aquells que no creuen en vosaltres.

Es recullen firmes pels carrers de Madrid per eliminar les llengües que no són l’espanyola a les escoles i a les indicacions de la via pública, perquè el castellà és la llengua materna de tots.

Empresoneu polítics que no creuen en aquest país i defensen la voluntat de dos milions de persones. Empresoneu gent que escriu versos en contra del vostre sistema.

Us disfresseu de demòcrates mentre feu censura als mitjans, mentre plantegeu al vostre programa electoral il·legalitzar les banderes no constitucionals.

I us penseu que d’aquesta manera us desfareu de nosaltres, que podreu eliminar una llengua i una cultura, però sento dir-vos que ja ens podeu prendre tots els nostres béns: nosaltres seguirem presents i seguirem lluitant com hem fet fins ara.

XÈNIA PROVINS PIELLA

BARCELONA

Reflexió

En els moments tan dramàtics i decisius que viu Catalunya, caldria reflexionar a fons sobre la frase de Paul Valéry: “El triomf de l’adversari és fer-te creure el que diu de tu”. Hauríem de pensar-hi llargament. Demanar als amics que també ho facin. I després decidir.

JOSEP VARELA

LLEIDA

Frenar l’odi a la xarxa

Fa pocs mesos el Parlament alemany va aprovar una llei que preveu multes milionàries per a organitzacions com Facebook o Twitter que no eliminin continguts que incitin a l’odi, així com notícies falses. L’aprovació d’aquesta legislació posa de manifest les males praxis que hi ha a la xarxa. El que és virtual forma part de la realitat de les persones, però admet comportaments diferents. L’anonimat que confereix la xarxa facilita la difusió de continguts difamatoris que presencialment no sempre es durien a terme. No és estrany que moltes persones hagin mostrat el seu descontentament per aquesta mesura, perquè quin sentit té vetar continguts en un marc tan liberal? Tampoc ha de sorprendre que es prenguin iniciatives com l’alemanya, ja que la lliure expressió d’idees -que no la llibertat d’expressió- mai hauria de ser un vehicle per expressar informació enganyosa i discursos d’odi. Si bé l’entorn virtual ha contribuït a una independència més gran, un espai lliure de control, cal utilitzar aquesta llibertat d’una manera civilitzada. Aquesta nova realitat ha de servir per créixer col·lectivament, com a societat, i no per incitar a l’odi i fomentar l’individualisme.

ELISENDA AGUILERA I CORA

BARCELONA

Una nova normalitat?

Potser quan Sáenz de Santamaría deia que guanyarien per 10 a 0 en realitat volia dir que tenien el pla que estan executant: normalitzar imposicions com el 155 i tenir Catalunya sota estricta vigilància durant molts anys. Després del 21-D ho veurem.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT