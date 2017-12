Cartes a la Directora 17/12/2017

Llaços grocs

Últimament hem omplert Catalunya de llaços grocs, bufandes grogues o jerseis grocs que no tenen altra intenció que manifestar el suport als líders catalans empresonats. No crec que aquest fet, lluir llaços grocs, faci canviar o determinar la intenció de vot de ningú.

El nerviosisme que s’ha apoderat de la Junta Electoral Central està fora de mida. Destinar recursos, com per exemple hores de mossos d’esquadra i funcionaris, a retirar aquests símbols de les façanes o dels guarniments d’arbres de Nadal dels ajuntaments o les conselleries de la Generalitat és desproporcionat. Mentre n’hi ha que passen l’estona fent aquesta tasca tan important, els polítics segueixen la seva ruta per la campanya electoral, i els seus discursos sí que poden influir en el vot dels ciutadans.

Període electoral, període de campanya, repensar les diferents propostes polítiques i dijous votar amb llaços grocs o sense. Em pregunto: ¿l’actitud de la política espanyola porta enlloc? Potser que s’ho facin mirar.

PILAR PORCEL

SABADELL

No només és República

Cansa moltíssim que no es vegi més enllà del que es demana. La gran part de catalans no demanen República perquè sí, sinó pel que la República comporta. Demanen República per poder tenir tots els drets bàsics que tants no tenen ara, sobretot drets socials. Per no veure, com tantes vegades hem vist, com es veten totes i cada una de les propostes que permetien avançar. Per poder avançar i no estancar-nos o retrocedir. Per poder escoltar el poble i els seus clams. I, sobretot, per tenir justícia, i no injustícia espanyola, i democràcia, i no falsa democràcia. Necessitem la República per moltes coses, però, principalment, per centrar-nos en aquells problemes socials, i també econòmics, que sí que importen a tots els que volen República.

REGINA RIGAU

MATARÓ

El ventilador

Tinc la sensació que la ciutat de Barcelona ja fa un temps que ha posat el ventilador a tota potència. Un ventilador que empeny fora de la ciutat tot ciutadà de poder adquisitiu mitjà o baix, per poder fer lloc al poder econòmic del turisme. No és un fenomen nou, però sembla que cada cop prengui més força i que l’esperança que el canvi de govern al consistori hi posés fre s’ha esfumat. Els barcelonins s’han anat reagrupant cada cop en barris més perifèrics, on la pressió dels preus de compra i lloguer d’habitatges encara els permet seguir a la seva ciutat natal.

La vida de barri ha mort; no tota la culpa és de l’efecte ventilador, també el caràcter individualista i desconfiat que se’ns està enganxant fa que recordar el nom dels veïns de la nostra pròpia escala sigui una utopia. El canvi constant de veïns i la manca de comunicació són els mals que no ens permeten articular una resposta ciutadana a la diàspora provocada per l’exagerat augment dels preus de l’habitatge.

N’hi ha que us diran que molta gent ha marxat per guanyar en qualitat de vida; de fet, jo vaig marxar de Barcelona per oferir un lloc més adequat perquè hi creixin els meus fills, però també hi ha una raó econòmica. En el meu cas particular, haver de baixar cada dia a Barcelona a treballar no em suposa una millora en la meva qualitat de vida, però això ja són figues d’un altre paner. Si preguntéssim a tothom per què ha marxat de Barcelona o ciutats veïnes sabríem que l’aspecte econòmic hi té un pes molt important.

A Barcelona ja hi queden pocs records del que va ser per a mi. Segueix sent una ciutat meravellosa, però la part més humana s’està perdent per culpa dels diners.

Barcelona ciutat cosmopolita, sí, però que permeti que en puguem gaudir la gent que l’hem anat construint i que l’hem fet singular.

ARNAU BERBEL

GELIDA