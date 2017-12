Cartes a la Directora 31/12/2017

Aplaudiment a l’escrit d’en Xavier Roig

Fa dies que penso quina potser ser la sortida a l’atzucac actual, en què cada decisió que prenguin la mesa del Parlament o el govern de la Generalitat serà analitzada amb lupa pels poders espanyols per veure si fan caure el garrot que ens han posat a sobre. I enmig de la desesperança m’ha aparegut davant dels ulls el magnífic plantejament que fa en Xavier Roig a l’article publicat a l’ARA aquest 29 de desembre. Hi estic completament d’acord, i algunes amistats m’ho han confirmat: la internacionalització persistent de la situació a què es veu sotmesa Catalunya és l’únic camí que tenim actualment per sortir-nos-en. I el paper que hi ha de jugar el president Puigdemont serà determinant.

AGUSTÍ DELGADO CAVESTANY

BLANES

I ara què?

La veritat és que, a hores d’ara, no solament no entenem res sinó que a més a més tenim por.

Hem estat sortint als carrers per defensar els nostres ideals, hem fet dues eleccions i les hem guanyat, el nostre país esta ocupat, els nostres representants legals estan o exiliats o empresonats, cada dia es produeixen més amenaces, intervencions i retallades de les nostres llibertats, i de passada, de les de tots. I què hi podem fer, nosaltres? No entenem res; fins on ha d’arribar aquesta situació?

És Nadal, però també ho és per als nostres amics empresonats. Què se n’ha fet de “Ni un pas enrere” i de “Som al vostre costat”? De moment són a 600 quilòmetres de la seva família i dels seus amics.

Cal formar govern d’una vegada: no és hora de protagonismes ni de partits, és hora de sumar i de fer el millor per al país.

VICTORIA PIJUAN I M. LOURDES COMAS

BARCELONA

Art per a les festes

A Barcelona tenim per festes la possibilitat de veure molt d’art perquè hi ha exposicions importants. Destacaria per començar la del escultor Rodin a la Fundació Mapfre, sobre la porta de l’infern que va fer basant-se en la Divina Comèdia de Dante. Són obres que venen del Museu Rodin de París. Exposició important pel nombre de peces que s’hi han traslladat.

Una altra exposició molt interessant es troba al Macba, on podem veure l’obra visual i poètica de Joan Brossa. A la Pedrera hi ha un recull de l’obra pictòrica de Joan Ponç. I és a la Galeria Joan Prats que hi ha junts tots dos artistes. Al CaixaForum hi tenim Andy Warhol i obres hel·lenístiques del British Museum. Al MNAC, Ramon Pichot i Francesc Torres.

I una altra exposició que té un gran nombre de visitants és la que mostra l’obra pictòrica, sempre impactant, de l’artista Lita Cabellut, que es pot contemplar a la Fundació Vila Casas, als Espais Volart del carrer Ausiàs March.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Victòria dels independentistes

Poden fer les lectures i les combinacions que vulguin, però la realitat és que la majoria dels catalans han apostat per la independència. Arrimadas ha guanyat per escons i vots, però no li serveix de res perquè són una minoria, i haurà de seguir a l’oposició. Jo els recomano que segueixin per aquest camí de desqualificacions cap al president i el vicepresident: els ha donat bons resultats. Però el poble de Catalunya és major d’edat i sap el que li convé i el que no, i està bregat en mil batalles: fa més de 300 anys que lluitem per aquesta causa, així que no cal que ens diguin el que hem de fer i el que necessitem. Els falta dignitat i amor propi, humilitat i respecte, i sense aquests valors no es va enlloc. No hi ha catalans de primera i de segona. Que m’expliquin on hi ha la fractura, perquè sempre ens hem entès.

RAFEL BOIX

VILASSAR DE MAR