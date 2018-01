Cartes a la Directora 09/01/2018

Professors i delictes d’odi

Professors d’institut portats a declarar per haver criticat suposadament les salvatges agressions de la Policia Nacional el dia del referèndum d’autodeterminacio de Catalunya (l’1-O del 2017). Se’ls acusa d’un “delicte d’odi”.

Soc professor, de secundària. Què es pensen que vam fer l’endemà de la catàstrofe els professors i mestres davant d’una classe d’adolescents en estat de xoc, commoguts, ferits, consternats…? ¿Creuen que ens vam posar a fer anàlisis sintàctiques o equacions o a parlar de l’arquitectura romana? En el meu cas, els alumnes, nois i noies que van passar la nit a la mateixa escola on aprenen i que els policies van destrossar, mentre agredien familiars, veïns i amics en nom de no sé quin “estat de dret”, em van demanar de parlar-ne i ho vam fer. Els documents escrits i les redaccions lliures que en van resultar farien empal·lidir de vergonya tots els partidaris del 155 si encara conservessin un mínim de dignitat humana.

I ara, digueu-nos: qui ha gosat violar la pau i la convivència a cops de porra?

SALVI PARDÀS

BARCELONA

Chillida Leku

Aquest Nadal he tingut la sort de poder visitar el Chillida Leku, el museu situat a Hernani (Guipúscoa). Actualment l’espai està tancat, però es pot visitar amb cita prèvia. Em va agradar veure que érem uns quants els cotxes locals i estrangers que havíem anat a conèixer aquell paratge, on està situat el Caserío Zabalaga, que va restaurar el mateix artista basc, i el parc amb les seves escultures. Les nostres donacions ajudaran al manteniment del lloc perquè l’espai és molt gran i la gespa la tenen en bones condicions. A sobre d’aquesta gespa hi ha les escultures a l’aire lliure, un conjunt que conforma un paratge d’una gran bellesa.

Pedra, fusta, alabastre, teixit, paper, grafit o bé tinta són materials que mostren una obra molt personal i que es reconeix fàcilment si s’ha vist alguna exposició de l’artista. Les obres a la intempèrie es poden tocar, cosa que els visitants no s’estan de fer, atrets per la textura i la forma de les escultures. A l’interior del caserío s’hi poden contemplar, a banda de més escultures, dibuixos, gravats i altres obres gràfiques. El volum i l’espai es veu en un entorn que Chillida va considerar ideal per deixar constància del seu treball. I tot i que a dins sents els cotxes que passen per les carreteres del voltant, és fàcil d’oblidar-se del món exterior i entrar en un altre que convida a la reflexió.

EULÀLIA I. RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Adoctrinament?

Per a un autoritari, l’explicació al fet que algú pensi d’una manera diferent a la seva és que aquest algú està adoctrinat. Per això diferents sectors del nacionalisme espanyol han acusat la televisió pública catalana d’adoctrinament.

Però mentre que a Catalunya podem veure la Televisió de Catalunya i totes les televisions espanyoles (TVE, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro...) i després sortir al carrer per comprovar la veracitat de les diferents notícies d’aquestes cadenes, fora de Catalunya només poden veure les cadenes espanyoles i no poden comprovar la veracitat del que diuen al carrer.

Llavors, qui té més possibilitats d’estar adoctrinat? Perquè per a molta gent a Catalunya la realitat del carrer no coincideix gaire amb la versió de les televisions espanyoles. I si TV3 ha sigut la més vista deu ser perquè és la que coincideix més amb el que veiem al carrer. I, mentre que a Catalunya hi ha gent de totes les ideologies, a l’estat espanyol hi ha força unanimitat respecte a la unitat d’Espanya i l’article 155. Potser això sí que és adoctrinament.

JORDI AZNAR

BARCELONA