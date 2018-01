Cartes a la Directora 17/01/2018

Ramon Vila-Abadal i Vilaplana (1924-2018)

Quan un amic de tants anys se’n va, un munt de records es fan presents.

1. Recordo la torre del passatge Mercader i l’Escola Blanquerna durant els anys de guerra.

2. Recordo la casa del passatge Domingo, de la Congregació del Pare Bassols, amb el cinema mut i les pilotes de drap, immediatament després.

3. Recordo els partits de futbol a la prada davant del Cavaller de Vidrà, amb en Ramon, els seus germans i algun amic, com en Ramon Moragas, els anys 1940-1941.

4. Recordo les xerrades sobre filosofia d’un Ramon amb hàbit de monjo, dels anys 50.

5. Recordo les seves gestions prop dels perseguits i empresonats, com a majordom del monestir de Montserrat, al llarg dels anys posteriors.

6. Recordo les meves converses amb ell, exiliat a París, a les acaballes dels anys 60.

7. Recordo els dinars d’amistat amb el Dr. Joan Pelegrí, el Pele, i els antics catequistes del Centre Montserrat-Xavier d’Hostafrancs, que van continuar després de la seva mort.

8. Recordo els dinars-tertúlia dels dimecres a l’Ateneu Barcelonès, des de fa una colla d’anys. En Ramon escoltava molt i parlava poc, però quan ho feia la seva memòria prodigiosa i la seva ment lúcida deixaven astorats tots els assistents.

9. Recordo les passejades fetes amb ell pel seu Vidranès, que tant va estimar, abans d’entrar en la seva última etapa.

10. I recordo, finalment, la meva col·laboració en el seu llibre Prop de l’Abat Escarré, ara fa quatre anys, on queden reflectits moments decisius de la seva vida.

En el pròleg del llibre vaig deixar escrit, i ho repeteixo aquí, que en Ramon ha estat un home de fidelitats: fidelitat a Catalunya i a la seva gent, fidelitat a Montserrat, fidelitat als amics i a les persones que va estimar; entre elles l’abat Aureli Maria Escarré, amb qui va col·laborar lleialment. I quan, per honestedat intel·lectual, creu que ha de fer un gir a la seva vida, no ho fa perquè se sent lligat a un compromís implícit amb el seu abat a l’exili. I no és fins després de la seva mort que es considera deslligat d’aquest compromís, i deixa la vida monàstica sense cap acritud, explicitant el seu agraïment a Montserrat, a qui reconeix que deu tota la seva formació intel·lectual.

Són molts els moments compartits amb ell. Moments que ja han passat per sempre. Però que perduraran per sempre més.

Perquè, com ens recordava l’amic comú Raimon Galí, “El que importa és el camí i com un el fa”. I podem afegir que l’estimació és més forta que la mort.

JOSEP MARIA MACIP

BARCELONA

L’obesitat, un problema socioeconòmic

Cada vegada hi ha més persones a la nostra societat que pateixen malalties com l’obesitat i la diabetis. Hi ha molts factors que poden explicar aquest fet, però jo segueixo preguntant-me: com pot ser que la majoria de cops els aliments saludables siguin més cars que els que tenen unes característiques nutritives més pobres?

Som el que mengem, diuen, i és veritat. La realitat és que hi ha una clara relació entre el nivell socioeconòmic de les persones i la probabilitat de desenvolupar qualsevol d’aquestes malalties.

En molts dels casos les persones que tenen obesitat i diabetis són gent que no es pot permetre comprar aliments saludables, menjar de debò, i que han de recórrer al que poden comprar amb el que tenen.

Els aliments no haurien de tenir una classificació socioeconòmica. Tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats de poder gaudir d’uns mínims saludables a l’hora d’alimentar-nos correctament.

PATRICIA GARCÍA

SITGES