Cartes a la Directora 18/01/2018

Cinc mesos dels atemptats a Barcelona

Des del 17 d’agost han passat cinc mesos. Cinc mesos del dia que el país es va paralitzar i es va omplir de por després de viure un atemptat terrorista. L’atemptat va provocar setze víctimes mortals i més d’un centenar de ferits, un dels atemptats més devastadors dels que ha viscut Europa aquests últims anys. Mai m’havia imaginat que viuria res així, i menys sentir-ho tan a prop meu: els carrers pels quals he passejat desenes de cops es van tenyir de color un dia d’agost com qualsevol altre. El color era el vermell, però no ens ha de fer por: ens ha de donar força i coratge per combatre-ho.

AINA CARCASSONA

BARCELONA

Desigualtat de les dones en l’esport

M’agradaria parlar sobre la gran desigualtat que pateixen les dones en el món de l’esport. Encara al segle XXI hi ha problemes de masclisme tan greus com ara no donar la mateixa importància a una dona que a un home que practiquen el mateix esport. Fa uns dies a la meva escola vam fer una activitat que ens permetia veure la gran desigualtat que nosaltres mateixos creem sense adonar-nos-en. Investigant en diaris d’esports coneguts arreu del país, vam poder veure que de tot un diari hi havia només dues notícies dedicades a dones esportistes. ¿No creieu que mereixen molt més que una petita notícia en un diari de 40 pàgines? ¿Com pot ser que dones que porten tota la vida dedicant-se a l’esport que els agrada, com molts esportistes d’elit, no tinguin la mateixa repercussió mediàtica que els seus companys homes? Hauríem d’adonar-nos d’aquest problema, que fa tant de temps que s’intenta combatre i eliminar, però que ningú és capaç de fer-ho. Les persones que tenen poder podrien fer una petita acció: valorar de la mateixa manera les dones i els homes que practiquen el mateix esport i al mateix nivell. Hem escoltat dones esportistes que dediquen el mateix temps d’entrenament que els seus companys homes però que no cobren el mateix, sinó substancialment menys. Aquesta situació es dona, per exemple, en el tenis. Fins i tot hi ha tanta diferència que molts esportistes homes es guanyen la vida amb l’esport, mentre que les dones s’han de buscar una altra feina per poder viure. Això ha de canviar: hauríem de donar a conèixer les esportistes que s’ho mereixen igual que els seus companys homes dedicant-los temps a les notícies i espai als diaris. Hem de valorar-les d’una vegada.

GISELA LÒPEZ

BARCELONA

Barcelona no honora els esportistes mítics

La ciutat de Barcelona està farcida de monuments, places i carrers amb noms de polítics, sants, militars... Però dedicats a esportistes, molt pocs. Es poden comptar amb els dits d’una mà, màxim dues. Va ser una singularitat que s’honorés fa quatre anys el desaparegut Ramon Oliu, l’artífex del món popular del córrer i creador de la primera marató, amb un monòlit a pocs metres de la font de Montjuïc. Llevat d’aquest cas, relativament recent, són molts els esportistes catalans morts que haurien de tenir una distinció honorífica a la ciutat, i no la tenen. Per dir-ne alguns d’il·lustres, Maria Antònia Simó, pionera de l’escalada; el corredor Rossend Calvet, guanyador de la primera Jean Bouin de la història; l’atleta Lluís Meléndez i la tenista Rosa Torres, els primers esportistes catalans que van participar en uns Jocs Olímpics; Gregorio Rojo, el llorejat atleta i forjador d’atletes... La llista podria ser llarga. La realitat és que no honorem com cal els esportistes mítics. Només s’ha de veure que fins i tot en el cas d’un jugador de futbol de llegenda com Kubala, barceloní d’adopció, fa temps que molta gent està demanant que hi hagi un carrer amb el seu nom, i res de res...

MIQUEL PUCURULL

BARCELONA