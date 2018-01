Cartes a la Directora 23/01/2018

Plàstics a les rieres

En relació a la carta “Plàstics als camins de l’Empordà”, publicada dissabte, 20 de gener, a l’ARA, vull afegir que hauríem de donar exemple, ser pioners i prohibir la utilització dels plàstics d’un sol ús. Quan veig les rieres saturades d’aquests residus em pregunto quin paper hi pot tenir l’Agència Catalana de l’Aigua. ¿No haurien de ser ells els responsables de mantenir les rieres netes, no tan sols de restes vegetals sinó també de plàstics, que inexorablement acabaran flotant al mar per sempre més? Resumint, tothom es passa la pilota i mentrestant el nostre país, ara més que mai, està quedant cobert de plàstics de tots colors. A què esperem?

CARMINA VILASECA

GAÜSES

Des d’on governar?

Jo no sé si es pot governar des de Brussel·les, però sí que sé que es podrà governar des de Barcelona, però de genolls. La Moncloa és terra de la mentida i de la força. La tenen tota: l’envellida i obedient Constitució; els tribunals; els “innocents” piolins (on ja sabem el pa que s’hi dona); l’exèrcit, ara amb submarins nous i tot... el 155 sempre a punt.

Els polítics que facin el que puguin, però no volem més presoners (diuen que s’han esgotat les existències de llaços grocs) i menys, de cap de les maneres, volem màrtirs. D’aquests ja en tenim prou. Al carrer no ens agenollarem; només ens queda el carrer. A veure si, tal com van les coses, al final acabarem en una mena de reserva índia catalana.

JOAN MARTORELL I BARBERÀ

MATADEPERA

L’actitud dels pares i mares en l’esport escolar

La pràctica esportiva en edat escolar s’ha generalitzat i constitueix un dels elements clau del procés educatiu dels nens i joves. En aquest camí els pares i mares tenen un paper fonamental en la generació d’hàbits de pràctica esportiva, ja que són models i moduladors de l’actitud dels fills. Per això, és important que els pares i mares tinguin una participació activa i positiva en l’activitat que fan els seus fills. El suport és necessari i gratificant per als joves esportistes.

Però els excessos no són bons, i cal tenir present l’efecte perjudicial que poden tenir en el procés d’adquisició de coneixements i habilitats. Per això, cal que els entrenadors i els pares i mares es conjurin per intentar aconseguir el màxim rendiment dels joves esportistes mantenint un clima positiu, tant en els entrenaments com també en els partits. I és que els beneficis d’aquesta implicació conjunta i global recauran directament sobre els joves esportistes, fet que pot ajudar-nos a afavorir la seva formació, a crear un clima de treball adequat i a donar-los una educació esportiva de més qualitat.

Per això, quan aneu a un poliesportiu, un camp o una instal·lació esportiva a mirar un partit, mantingueu una actitud de respecte pels rivals, valoreu positivament l’esforç del vostre equip i poseu-vos en la pell dels àrbitres i entrenadors, que desenvolupen una tasca complexa i, a vegades, poc valorada. Si entre tots aconseguim millorar la nostra actitud en els partits d’esport escolar, tots hi sortirem guanyant.

MARGALIDA LLADONET BARCELÓ

CAMPOS, MALLORCA

Contra la normalitat

Ahir es va saber que el CAC havia retirat de la xarxa sis continguts que promovien l’homofòbia. Tenim la impressió que els drets del col·lectiu LGBTI ja estan més o menys assegurats i per tant ens creiem legitimats per desentendre’ns una mica de les dificultats que encara travessa. La realitat, però, és que les discriminacions que pateixen aquestes persones no s’aturen. La tirania de la “normalitat” té unes arrels encara profundes.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT