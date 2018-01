Cartes a la Directora 24/01/2018

Referèndum ampliat

El president Puigdemont, des de Dinamarca, ha llançat la idea que en un futur referèndum poguessin votar-hi tots els ciutadans espanyols. Fa just un any jo apuntava aquesta idea. Es tractaria de fer extensiva la consulta a tots els territoris de l’Estat. La clau de volta seria com es farien les preguntes. Hi hauria d’haver clares tres opcions: sí, no i una tercera en la qual Catalunya quedaria com a estat associat. Crec que ens sorprendrien les respostes espanyoles. En relació a Catalunya, segurament quedaria clara la preferència desitjada per la independència, cosa que li donaria un gran prestigi legal, respectat per Europa i l’ONU.

JAUME VALLÈS MUNTADAS

SANT ADRIÀ DE BESÒS

El foment del terror climàtic: un crim contra la humanitat?

Sent una evidència que l’ús d’energies fòssils està escalfant perillosament el planeta i impulsant un veritable terror climàtic global en forma de fam, morts, inundacions, migracions i destrucció en moltes parts del planeta, em pregunto si certes decisions governamentals o empresarials que de forma egoista i conscient fomenten aquesta forma de terror no haurien de ser considerades també un crim de lesa humanitat. La veritat és que milions de persones i comunitats senceres són o han sigut ja víctimes d’aquest terror global derivat directament de certes decisions governamentals o empresarials covardes que dolosament fomenten l’ús d’energies fòssils en detriment d’altres fonts netes. Al meu entendre, aquests comportaments de certs dignataris i empresaris que conscientment per via climàtica comporten mort i destrucció haurien de ser perseguits i quedar inclosos dins el tipus penal del crim de lesa humanitat.

MARTÍ GASSIOT

BARCELONA

President de la República?

¿Seria possible nomenar Puigdemont president de la República? Ja sabem que el govern central ho invalidaria jurídicament però seria molt representatiu si fos nomenat per la majoria absoluta del Parlament. Aleshores quedaria lliure el lloc de president de la Generalitat per a algú altre que no pogués ser invalidat i dirigís efectivament el Govern. Mentrestant Puigdemont com a president de la República aniria treballant a l’exterior.

JORDI PLAIÀ I MUNTANER

BARCELONA

El ganivet de tallar el pa

Llegeixo que els Mossos d’Esquadra restringeixen les pràctiques de tir per falta de munició. El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va reconèixer que el seu departament havia paralitzat el permís que necessiten els Mossos d’Esquadra per adquirir munició. L’1 d’octubre encara no havia arribat. En aquell moment, el ministre va al·legar qüestions burocràtiques, va negar qualsevol tipus de desconfiança i va assegurar que els seus funcionaris estaven a l’espera de rebre un parell d’informes tècnics que, pel que sembla, fins llavors mai s’havien sol·licitat.

Tot sembla indicar que les autoritats espanyoles no confien prou en els Mossos d’Esquadra com a garants de l’ordre públic, tot i l’èxit que van assolir en els fets terroristes del 17 d’agost. A més a més, ha quedat constatat que l’1-O van desallotjar sense incidents més col·legis electorals que els desallotjats per les forces policials espanyoles -enviades expressament, amb un cost de 87 milions d’euros-, que van garrotejar a la babalà i si l’encerto l’endevino la pacífica població que dipositava el seu vot a les urnes. Com a anècdota històrica, és oportú recordar que l’any 1714 les tropes de Felip V van obligar els catalans a encadenar a les taules el ganivet de tallar pa. Tot i que racionalment pugui semblar increïble, la desconfiança envers els “rebels” catalans s’ha perpetuat fins als nostres dies...

JORDI PAUSAS

PARÍS