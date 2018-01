Cartes a la Directora 29/01/2018

Les dades d’Oxfam

Som al 2018 i perdura la indiferència cap als pobres que pidolen als carrers, mentre que la gent que hi passem ben bé ja ni els veiem. Alhora ens arriben els informes econòmics que afirmen que la desigualtat a la societat espanyola va augmentar durant l’any passat. Una desigualtat que es tradueix en una gran fragilitat i que es repeteix a la resta de països del món. Revertir la desproporció de riquesa amb la mala repartició que hi ha és difícil, perquè els més rics, cada dia que passa, semblen només obcecats a ser-ho més. Així l’únic que s’aconsegueix és que els més pobres cada dia ho siguin més i s’endinsin en els diversos camins de l’exclusió social.

Hi ha entitats com Oxfam Intermón que lluiten contra aquesta bretxa. A la seva web hi podem llegir: “La crisi de la desigualtat extrema està arribant a cotes insuportables. Tan sols vuit persones acumulen la mateixa riquesa que la meitat més pobra del planeta, 3.600 milions de persones. Construïm una economia per al 99% i no només per a una minoria”. Aquestes entitats proposen una economia més humana. ¿A què esperen els governs per evitar que la riquesa es concentri en mans de poques persones i repartir millor les oportunitats dels més pobres per viure amb dignitat, per afavorir la cooperació, per vetllar pels treballadors, per oferir feines equitatives a homes i dones?

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Pactar alternatives al cotxe

Hi ha un ampli consens que cal reduir la contaminació a Barcelona i que això obliga a reduir el nombre de cotxes i motos que circulen pels seus carrers, però llavors ¿per què costa tant pactar les alternatives que ho poden afavorir? La gent deixarà el cotxe si troba alternatives atractives. Poso dos exemples: ja tenim 29 km de tramvia que connecten 9 municipis metropolitans. Si arribessin fins al centre de la ciutat (només falten 3,8 km per connectar-los per la línia més curta!) tindríem una alternativa de gran capacitat, molt còmoda i ràpida, que possibilitaria que molta gent deixés el cotxe per moure’s de Barcelona a l’àrea metropolitana; un altre exemple és l’ampliació que s’està fent d’una potent xarxa de carrils bici, per fer més atractiu deixar el vehicle privat i anar amb bicicleta, però ¿per què s’hi troben tantes pegues? Deixem-nos de confrontacions partidistes i pactem millores que siguin bones alternatives a l’ús del cotxe privat. Tots hi guanyarem.

XAVIER RIU SALA

BARCELONA

Ofegats pel plàstic

Igual que cobrir el cap amb una bossa de plàstic provoca asfíxia, inundar el món d’aquest material està comportant els mateixos efectes asfixiants per al nostre fràgil planeta. Malauradament, l’abús i falta de reciclatge de la major part d’aquest material no biodegradable està literalment inundant el món de plàstic i asfixiant la nostra biosfera.

Amb tot el plàstic existent al món, podríem perfectament embolcallar completament la Terra amb una fina capa d’aquest material com si es tractés d’una gegantina obra de l’artista plàstic Hristo, que, com recordareu, tenia l’estrany costum de cobrir de tela grans monuments com la Muralla Xinesa o el Bundestag!

L’efecte acumulatiu del plàstic sobretot en ecosistemes marins i la recent prohibició de la Xina d’importar plàstics per reciclar (que està provocant una preocupant acumulació de deixalles per tot el món) són dues bombes de rellotgeria a punt d’esclatar. Cal, per tant, no esperar més i moure peça per jubilar aquest producte en embolcalls i recipients d’un sol ús, i això ens incumbeix com a ciutadans en la nostra doble faceta de consumidors i electors.

Felicito el Govern Balear per les seves mesures pioneres per combatre aquesta invasió plàstica i espero pel nostre bé que s’encomanin ben aviat als nostres polítics.

MARTÍ GASSIOT

BARCELONA