Cartes a la Directora 31/01/2018

Separació de poders?

La fiscalia de Madrid ha sol·licitat l’arxivament de la causa contra el PP per un delicte de danys informàtics i un altre per encobriment de la destrucció dels ordinadors de Bárcenas, on l’extresorer guardava tots els apunts sobre el diner negre del PP, en contra del criteri de la jutge de Madrid, que sempre ha vist indicis de delictes contra el PP per haver destruït els ordinadors. Un escàndol més sobre l’absència de separació de poders i d’independència judicial i la submissió de la fiscalia al govern del PP. La politització de la justícia xoca frontalment amb la teoria de l’esperit de les lleis de Montesquieu, és a dir, la separació de les tres branques: legislativa, executiva i judicial.

ANTONI VILANOVA CASALS

BARCELONA

Investidura ajornada

Fa uns quants dies, en al·lusió a Carles Puigdemont i amb tota la intencionalitat, Mariano Rajoy deia: “ Donde acaba la ley comienza la tiranía ”. Davant d’aquesta afirmació se’m planteja un dubte: a quin tipus de tirania feia referència? El senyor Rajoy sap perfectament que el govern de Catalunya no ha generat cap mena de violència i que en cap cas ha establert res que xoqui amb la manera de pensar d’una nació que, malgrat les dificultats, en un sentit o un altre, s’ha expressat a les urnes amb tota claredat i que s’honora a manifestar el seu tarannà pacífic, cívic, dialogant, integrador i solidari, és a dir: democràtic.

JAUME FARRÉS BOADA

OLESA DE MONTSERRAT

Exili forçat per la maldat

L’ARA del 17 de gener titulava: “Acusen un emprenedor català d’un frau milionari amb bitcoins”. Una de les fonts de la informació, “F.S.”, és Fermín Solano, que va participar en el meu segrest el passat 9 de novembre, ha creat una web difamatòria en contra meu i ofereix una recompensa per informació sobre la meva ubicació, cosa que ja constitueix un delicte d’amenaces. Dec la vida a la Guàrdia Civil, que em va alliberar i va arrestar dues de les almenys sis persones que havien participat en el segrest. El jutge els va imposar una ordre d’allunyament de mi i de tots els membres de la meva família. Després, Fermín Solano va contactar amb l’ARA i va donar la seva versió interessada.

El 18 de gener vaig contactar amb el diari i el dia 20 van publicar la meva versió (“L’emprenedor de bitcoins acusat assegura que el van segrestar”), de la qual vull aclarir, primer, que no estic acusat ni denunciat: soc la víctima; i segon, que prèviament al segrest existeix ja una denúncia per amenaces i extorsions.

Desitjo que es faci justícia, que la maldat sigui castigada i la bondat recompensada tant com la llei ho permeti.

JOAQUIM FENOY SOLSONA

BARCELONA

#MeToo, imprescindible

Amb la campanya #MeToo, que ja fa uns mesos que es va iniciar, i amb la proposta que comença a prendre cos a les xarxes socials sobre una vaga femenina el pròxim 8 de març, Dia de la Dona, es posa de manifest com és encara de patriarcal i masclista la societat actual. Quantes vegades les dones ens hem sentit amenaçades al llarg de la nostra vida, ja sigui de nit, caminant per un carrer fosc i havent de córrer, o amb comentaris masclistes sobre el nostre físic, o quantes vegades hem hagut de sentir “Para tu la taula, que ets dona”, o “No ploris com una nena”?

És hora de dir prou, que els homes prenguin consciència que som persones i no objectes de plaer. La societat ha d’assumir que una dona no és culpable de res pel sol fet de ser dona. Les dones hem de poder gaudir de la mateixa llibertat que els homes, sense carregar frases tòpiques, sense el llast d’unes imposicions que ens venen donades, tenint les mateixes oportunitats que els homes. Mentre això no passi, campanyes com el #MeToo seguiran sent imprescindibles.

AINA CARCASSONA

BARCELONA