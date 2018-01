Cartes a la Directora 01/02/2018

Silenci clamorós

Últimament s’acumulen tantes situacions fora del normal que no puc resistir la temptació de parlar del silenci que hi ha entre (gairebé) tota la intel·lectualitat/progressia/faràndula espanyola en relació al que està passant aquí. I no vull pas que es declarin independentistes. El que m’agradaria és que es manifestessin en contra de les múltiples situacions que s’estan produint i que depassen qualsevol límit raonable de repressió. Comencem per les garrotades de l’1 d’octubre, que es veu que a tothom li van semblar bé, factura de 87 milions inclosa; continuem amb els empresonaments, els exilis, imputacions a dojo per les causes més inversemblants; aquests últims dies, a causa de la proximitat de la investidura que s’havia de fer dimarts, operatius i recerques esperpèntiques per intentar trobar el president Puigdemont en llocs inversemblants -ja veurem de quant serà la factura-; trucades de mig govern central a membres del TC; amenaces directes al president del Parlament; visita a hores intempestives de la Guàrdia Civil a casa d’un secretari de la mesa; i podríem allargar-ho molt més. El silenci allende el Ebro és clamorós i vergonyós.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

El dilema polític

L’independentisme corre el perill de dividir-se, pressionat per un Estat que ha perdut la seva aparença democràtica. El dilema que es planteja des de diverses veus és aprofundir en el xoc o intentar formar govern amb un candidat que no sigui Puigdemont. Potser és útil, de cara a resoldre la situació, entendre que no és la fi del món i que si un s’equivoca sempre pot mirar de corregir l’error.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La princesa que mai va regnar

Al desprestigi de la justícia i la corrupció que des del govern de l’Estat ha arrelat en tots els àmbits polítics i no polítics del país només faltava que s’hi afegissin les desafortunades paraules d’un rei que no ha sabut assumir el paper de moderador quan la corrupció també ha estat present en la seva família. Dirigint-se a la seva filla li va dir “ Te guiarás permanentemente por la Constitución ”, quan en realitat hauria d’haver dit “ Te guiarás por los cauces legales del momento ”. La Constitució no és els Evangelis, i tal com deia Unamuno, ha de ser dinàmica, viva, renovable, mai estàtica. El seu besavi, Alfons XIII, va actuar exactament igual, només pensant en la monarquia com un dret indestructible, i a la primera ocasió el van foragitar del país. Aquest rei està fent exactament el mateix, enfrontant-se amb una part important de la població i dividint la societat entre monàrquics i no monàrquics, que per a ell és el mateix que dir entre bons i dolents. Una monarquia imposada pel dictador, que cap ciutadà ha votat; si es fes un referèndum seguríssim que sortiria república. Podria donar-se el cas que una majoria d’esquerres tant al Parlament espanyol com al Senat, i no és una utopia, aprovés aquest referèndum. Entre detractors i afins, no ho dubteu: república de per vida.

PERE MANUEL GIRALT

SANT JUST DESVERN

Perills de la tecnologia

Soc a la biblioteca -soc una estudiant de 2n de batxillerat- i observo al meu voltant que ja hem arribat a una societat futurista sense adonar-nos-en. De dotze persones que som en una taula, només som tres els que treballem amb paper i mentrestant els altres nou estan treballant amb ordinadors.

Avui en dia vivim en una societat futurista en què els cotxes ja aparquen sols, les màquines ens substitueixen en el treball i l’ordinador ens busca la informació. Però cal preguntar-se: ¿realment estem traient profit d’aquest creixement a velocitat de vertigen, o en realitat estem deixant que ens guanyi la vagància?

SANDRA VERNEDA ESTEVE

BARCELONA