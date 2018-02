Cartes a la Directora 02/02/2018

D’un extrem a l’altre

Dimecres el conservador Michael Walton Bates, ministre britànic de Desenvolupament Internacional, es va excusar profundament i va anunciar a la Cambra dels Lords que dimitia del seu càrrec perquè havia arribat tard i no havia contestat una pregunta de la laborista Ruth Lister. A les Corts Generals espanyoles sembla que no hi ha manera que dimiteixi ningú, per més greu i pública que sigui l’ofensa que hagi comès.

HENRY ETTINGHAUSEN

LA PERA

Col·laborem amb la lluita contra el càncer

La raó de ser de les entitats de lluita contra el càncer és oferir programes de suport des de la proximitat territorial per ajudar a millorar la qualitat de vida dels malalts i familiars. En aquest punt, el voluntariat en l’àmbit oncològic és essencial per fer possible espais de companyia, de proximitat i de presència amable i desinteressada sense cap vincle professional amb el malalt.

També ajuda a promoure actuacions de sensibilització i prevenció a través de campanyes d’informació o de participació ciutadana, com les que s’organitzen el 4 de febrer amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Aquest dia les entitats de la FECEC (Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer) mobilitzen centenars de voluntaris en la campanya solidària Posem-li pebrots al càncer.

Participeu-hi! Col·laboreu amb la bossa de pebrots solidaris que es venen als supermercats Condis el 2 i 3 de febrer!

RAMON MARIA MIRALLES PI

PRESIDENT DE LA FECEC (FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CONTRA EL CÀNCER)

Continuar avançant plegats

Senyors i senyores de Junts per Catalunya, ERC i la CUP: hem de continuar caminant plegats o el camí s’haurà acabat. Tot el que s’ha fet al llarg dels últims anys podria trontollar si no deixeu les vostres diferències de banda. Encara no ha arribat el moment de fer política normalitzada, seguim vivint en l’excepcionalitat, i els primers que esteu obligats a ser-ne conscients i a actuar amb conseqüència sou vosaltres.

Recordeu que a la base d’aquest procés, abans que els polítics, sempre hi ha hagut, i encara hi és, la societat civil.

Històricament i conjunturalment esteu obligats a respondre davant dels milers i milers de ciutadans que en tots els moments necessaris han omplert els carrers i les places, i han respost positivament a totes les convocatòries d’accions i de mobilitzacions.

JORDI GARCIA

TERRASSA

Desigualtat en el futbol infantil

El partit de futbol que vam anar a veure el dissabte 24 de gener a l’estadi de Tortosa va ser vergonyós. Hi jugava el meu fill gran (té 9 anys i aviat en farà 10). Al principi reconec que em vaig emocionar en veure que guanyaven, però després em vaig sentir impotent perquè van guanyar 0-15. En molts casos els partits són contra nens de primer any, que tenen 8 anys.

Quins valors se’ls transmeten a aquests nens si uns només fan que rebre gols? Què senten quan els altres arriben a la porteria i marquen sense cap inconvenient? No entenc com els clubs de futbol permeten que hi hagi aquestes desigualtats. Quins valors reals es volen ensenyar als nostres fills? Crec que seria convenient que els clubs de futbol es neguessin a jugar amb aquestes desigualtats.

I, en molts casos, és pitjor la competitivitat dels pares que la dels mateixos clubs.

AURORA PAREDES

GANDESA