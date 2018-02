Cartes a la Directora 03/02/2018

Ens estem fent més forts

Estem vivint temps de fortes sacsejades per als sentiments de ciutadania responsable, que afecta molts catalans, davant la ignominiosa manera amb què el govern espanyol està tractant tot el que afecta el procés català, el desig de constituir-nos com un nou estat a Europa.

Cada nova patacada que rebem i que afecta els drets que com a ciutadans de Catalunya tenim, lluny de desanimar-nos, de crear-nos impotència o depressió, ens proporciona arguments per fer més fortes les nostres conviccions. L’independentisme i el republicanisme creixen i no tenen tendència a afluixar.

Tot el que ens passa fa que ens adonem que les nostres raons són fonamentades i que tenen sentit. Són raons que ens fan creure que ens han de portar a un progrés social i econòmic de més benestar que l’actual. Amb Espanya anem avall i hi anirem més si no ens traiem de sobre aquesta vella estructura que està representada per una monarquia obsoleta.

JORDI BUFURULL

BARCELONA

De los Cobos i la convivència

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos ha dit al Suprem que l’1-O “el compliment de la llei estava per sobre de la convivència ciutadana”. A partir d’aquí es pot justificar qualsevol excés, fins i tot la utilització de gasos lacrimògens i de pilotes de goma, que va provocar que una persona perdés la visió d’un ull, malgrat que el Parlament en va prohibir l’ús a Catalunya. En lloc de disculpar-se i d’obrir una investigació, com s’està fent en diversos jutjats catalans, De los Cobos es dedica vergonyosament a menysprear les víctimes de l’actuació policial de l’1-O, denunciant que la majoria dels ferits o lesionats d’aquell dia eren falsos.

JOSEP VILÀ BATLLE

OLESA DE MONTSERRAT

Violència continuada

Trobem violència quan engeguem el televisor, quan llegim el diari, entre nens a l’escola, amb el conductor de l’altre cotxe, entre pares que van a veure els seus fills a partits de futbol, amb els que es refugien en els colors d’un club de futbol per clavar-se punyalades, en el tracte retrògrad d’alguns adolescents homes cap als seus iguals dones. Cada dia quan em llevo tinc notícia de més i més casos de violència que a poc a poc es van normalitzant en la nostra societat. La meva pregunta és: ¿com vull educar els meus fills en un futur perquè respectin i valorin els drets de les persones, i ensenyar-los que la violència no és la solució, si quan surtin al carrer o simplement s’aixequin al matí veuen una societat plena de violència?

ADRIANA CARRIERE

BARCELONA

Atacs contra animals

Una parella va matar una gata a puntades de peu tan fortes que van fer que volés i caigués de cap contra l’asfalt. Va passar a Blanes el cap de setmana passat. L’associació Sa Gatonera està mirant d’identificar els responsables per fer-ne la denúncia.

Cada cop que hi ha notícies desgraciades com aquesta i fan servir la paraula brètols per referir-se als responsable d’aquestes accions, penso que no és la paraula adequada. Hi ha accions que sobrepassen el que seria una gamberrada, i quan és així, com en aquest cas, directament se n’ha de dir inhumans, mancats de qualsevol esperit d’agraïment davant el fet de viure.

Per maltractar i matar un animal per diversió s’ha de tenir molt poca humanitat, empatia respecte als altres, no saber què es pot fer i què no, no saber que en aquest planeta compartim la vida amb altres éssers. Què està passant perquè hi hagi qui no tingui l’instint natural de voler el bé abans que no pas el mal? Malgrat el suposat progrés, encara ens comportem com víctimes d’una violència que massa sovint retornem com si fos la solució definitiva de res. Què els ha pogut passar, als que maten un animal, sense més ni més, a les seves vides?

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ