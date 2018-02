Cartes a la Directora 05/02/2018

La pobresa, pel seu nom

Som a l’època dels eufemismes; aquí vam començar amb el “dret a decidir” per no dir “autodeterminació”. En un àmbit diferent ha fet fortuna “pobresa energètica”; tant, que per pal·liar-la s’han emès fins i tot lleis o decrets. Aquests dies he sentit un nou terme, ni més ni menys que “pobresa farmacèutica”, apa!, i la persona que ho deia, dintre de la innegable bona voluntat per combatre-ho, explicava que n’hi ha que han de triar entre aliment i medicament. ¿Tant costa dir les coses pel seu nom?; ¿tant costa dir “pobresa” sense cap adjectiu? Em sembla que és ben evident que qui no pot pagar la llum també té problemes per comprar medicaments, per canviar-se el calçat, per pagar el lloguer o la hipoteca, per comprar menjar o per comprar-se roba nova per més que ho necessiti. ¿Hem d’inventar-nos un tipus de pobresa per a cada cas? No siguem ridículs i diguem les coses pel seu nom: pobresa és pobresa, al nostre país malauradament hi ha pobres, hi ha gent que no pot pagar-se les necessitats més bàsiques. Em sembla que la millor manera de combatre-ho és dient-ho pel seu nom.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

Benvolguda Persita

Benvolguda Persita (Airbnb), moltes veïnes hem estat expulsades de casa nostra perquè no podíem pagar els preus del lloguer o perquè no ens han renovat el contracte per poder convertir casa nostra en un pis turístic. Si haguéssim fet com tu encara viuríem a casa nostra.

Acollir i compartir no té gaire a veure amb cobrar per un servei.

Què deus explicar de la nostra ciutat? ¿Expliques que ens manifestem per acollir refugiats? ¿Expliques que vam fer l’1 d’octubre? ¿Que tenim part del nostre Govern a l’exili i l’altra part a la presó? ¿Que hi vivim 1.608.746 persones i rebem més de 30.000.000 de visitants a l’any, i que això és insostenible? ¿Que les persones que treballen netejant les habitacions on s’allotgen els turistes cobren 2 euros per habitació?

Compartir la ciutat amb el món no vol dir fer negoci amb el patrimoni de totes. Els teus hostes no et paguen per venir-te a veure: et paguen per venir a veure la ciutat que hem construït entre totes i que entre totes sostenim.

ROSA CUPITA

BARCELONA

Volem un Govern digne, sisplau

¿És possible que un Govern de signe independentista governi amb dignitat sense arriscar-se a querelles?

Marta Rovira ha expressat la voluntat del seu partit de poder formar un Govern que no sigui objecte de més querelles. Amb l’actitud que mostren actualment el govern i els tribunals espanyols, ¿com es fa això?

Jo vaig votar un partit independentista. Si hem de tenir un Govern que actuï com si no ho fos, potser hauria votat una altra cosa.

CARLES FERRER CASAS

VILANOVA I LA GELTRÚ

Vergonya!

Us podeu imaginar la pena i, alhora, la ràbia que fa veure un ocell malferit que no pot volar per culpa dels trets disparats pels caçadors. Doncs aquesta és la imatge amb què em trobo tot sovint, durant la temporada de caça, quan surto de casa. ¿Com es pot arribar a gaudir de matar un ocell a trets, i amb l’agreujant de fer-ho quan se’n va a joc? Aquesta és una activitat funesta, depravada i desfasada que només evidencia que els que la practiquen són uns veritables depredadors de la natura i maltractadors del medi ambient i que, a més a més, posa en perill la vida d’altres persones.

Vergonya per als que practiquen la caça i vergonya per als que la permeten!

ELOI RIUBUGENT

TORROELLA DE MONTGRÍ