Cartes a la Directora 06/02/2018

Efectivament, la realitat

La suspensió unilateral de la investidura de Carles Puigdemont per part del president del Parlament és l’enèsima giragonsa que els nostres polítics han fet per tal de desconcertar-nos encara una mica més.

Teresa Jordà, diputada d’ERC, declarava fa uns dies, donant suport a la decisió de Roger Torrent: “Intentarem que aquesta investidura sigui real i efectiva”. Potser porta massa temps a Madrid, però amb “real” i “efectiu” abona la tesi unionista que vivim a Matrix. Per a mi el més “efectiu” és investir Puigdemont; fonamentalment perquè ha guanyat en vots “reals” dins del bloc sobiranista.

¿Realment es creuen que prescindint de Puigdemont (il·legítimament destituït) i posant-hi algú que caigui millor als colonitzadors s’aturarà el 155? Que els presos polítics sortiran de la presó? Que deixaran en pau la immersió lingüística i els mitjans de comunicació públics? Que podran governar sense la fiscalització del Constitucional? ¿De debò confien en un govern espanyol, amb suport majoritari al Congrés, que empresona per rebel·lió (sense violència!) i que persegueix el pensament i les idees, que té la indecència de dictar des de les rodes de premsa a qui han d’encausar els fiscals i què ha de dictaminar el Constitucional?

Subscric el que va dir el cupaire Carles Riera: “Recular en els mots, lluny de calmar la bèstia, la revifarà. A la repressió només s’hi respon mossegant més fort amb democràcia, determinació, unilateralitat, mobilització i desobediència civil i institucional”.

JOAN XURIACH

BARCELONA

Aixequem la vista

La societat avança acompanyada de la tecnologia. Hem de ser conscients dels enormes beneficis que comporta aquest desenvolupament per a la nostra joventut, noves maneres de viatjar, de conèixer, de veure, de saber.

Dit tot això, penso que tampoc hem de perdre de vista el món real, el que tenim a tocar només aixecant uns centímetres la vista del telèfon mòbil.

Hem de saber gaudir del que tenim i ser conscients que no es pot ser en dos mons alhora. S’ha d’ensenyar als nostres joves que el que tenen al davant és el millor ensenyament que tindran mai.

LUCAS VELASCO

BARCELONA

A Josep Ramoneda

Com a subscriptora del diari ARA, per poc que pugui sempre llegeixo els seus articles. Moltes vegades no estic d’acord amb les seves observacions, però el diumenge 4 de febrer el seu article “En nom de la llei tot està permès” em va encantar.

D’una manera planera va descriure les consideracions nefastes que ha materialitzat el govern espanyol per boca de Pérez de los Cobos, amb el seu anacrònic “ imperio de la ley ”.

El felicito per aquest article i espero que segueixi en aquesta línia: realment considero que ens fa molta falta que s’expliqui raonadament la manca de justícia que tenim els que volem una cosa diferent del que ens dona el govern espanyol.

NÚRIA JUNCADELLA

CASTELLAR DEL VALLÈS

Culpable

Em declaro culpable: culpable de tenir 41 anys i no tenir parella ni fills, de no necessitar una “mitja taronja” o fills per sentir-me completa, de no voler renunciar a la meva llibertat i a la meva independència, de ser “egoista” i voler viure la meva vida atenent els meus criteris i creences, de “passar” dels estereotips marcats per la societat (per sort cada vegada més qüestionats), i de, “malgrat tot”, ser feliç.

CLARA HERNÁNDEZ

MATARÓ