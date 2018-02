Cartes a la Directora 07/02/2018

Embarassos que s’aturen

M’ha agradat molt l’article “Embarassos que s’aturen: fora tabús” de l’Anna Manso publicat al Criatures el 27 de gener, no només perquè evidencia i treu a la llum el patiment de moltes dones quan perden un fill sinó també perquè queda palès que quan una dona està embarassada sap que espera un fill i no fa servir eufemismes que dissimulin aquesta realitat. Al darrere de cada avortament, sigui espontani o provocat, es viu amb més o menys patiment la pèrdua d’un fill.

MONTSERRAT RUTLLANT

BARCELONA

Oriol Junqueras dorm a la presó. L’he traït?

Seré sincera: sento que l’he traït. Cada nit, quan me’n vaig a dormir, penso en ell i la seva situació a la presó. Es va arriscar per donar-me veu i ara ho paga amb la vida que se li esvaeix rere unes reixes. Un cop el vaig escoltar en directe: ens explicava la lògica històrica del nostre somni i la seva fe que el futur es podia canviar de manera democràtica i pacífica. Per a un mestre és fàcil reconèixer-ne un altre: l’oratòria fluida i eloqüent, educativa, les hores de solitud invertides en la reflexió i l’estudi. Aquest record se’m fon amb el dels policies que se’n burlaven quan va entrar a la presó. I aleshores temo per tu, Oriol, que no coneixes el món de la delinqüència ni has estat mai violent. Temo que et prenguin la salut i la fe.

Jo, com tu, no odio Espanya. Vull que visqui, però lluny. Mai no he estimat Espanya com a nació. He passat de la indiferència al rebuig d’ençà que milions d’espanyols voten la dreta i permeten que s’hi instal·lin maneres repressives. Primer ens van retallar l’Estatut, que tant va costar d’aprovar al nostre Parlament; després van venir i van pegar a avis i criatures. En aquest país espanyol que hi ha ara, Oriol, la Constitució ha esdevingut la Bíblia, el nacionalisme espanyol, una religió, i l’Església catòlica, la defensora d’un patrimoni. I jo, que soc creient i catòlica, prego a Déu que et tregui de la presó i que ens deixi somiar el que vulguem, sense multes ni judicis ni presons.

Ens diuen separatistes, com si no fos legítim voler separar-se d’aquells que empresonen els nostres líders amb el suport d’un sistema judicial partidista. ¿Volen que estimi Espanya? Només han aconseguit que la temi. Fan legal el que és injust. I jo sento que t’he traït per dormir tranquil·lament a casa meva en lloc de fer una marxa a peu fins a la teva presó. Tinc por de caminar i de parlar, però no dormo com abans.

M. ELENA ROMERO

BARCELONA

La molt previsible reacció de la Moncloa

Aquí la tenim, ens toca, ens molesta, ens empresona, ens intervé, ens retalla, ens amenaça, ens incompleix, ens atemoreix, ens governa a 600 km, mentre prohibeixen fer-ho des de Brussel·les. No podem odiar a qui ens fa mal amb la porra, ens menteixen tergiversant tot el que denunciem a Europa i al món, ens volen impedir, perquè no els agrada, triar el candidat a la presidència de la Generalitat intervinguda. Un candidat elegit pel poble català en unes eleccions autonòmiques convocades per Rajoy que el PPC va perdre estrepitosament i que va guanyar l’independentisme. Tot i això, “adverteixen” que perpetuaran l’article 155 si investim Puigdemont i el nou govern de la Generalitat torna amb la dèria de l’independentisme.

O sigui que si no ens portem bé, si no elegim el president que agradi al PP i no volem acatar la cacicada del 2010 a l’Estatut, quan ens van fer aquella descarada retallada de competències, ells seguiran omplint les presons de catalans, discrepants de la llei mordassa, de la corrupció pepera. Per no parlar de la irreal separació de poders, que Europa (el PP europeu) veu amb bons ulls. Dit d’una altra manera: ¿està prohibit ser català?

LLUÍS VINUESA

TERRASSA