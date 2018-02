Cartes a la Directora 27/02/2018

Els bisbes catalans i els presos polítics

Els bisbes de les diòcesis catalanes han publicat una nota sobre la situació política actual del nostre país. Benvinguda declaració, que era esperada. Els bisbes es fan seves unes paraules del papa Francesc per proposar “el diàleg com a forma de retrobament, la recerca de consensos i acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions”. Haurien pogut referir-se més explícitament a la situació dels nostres presos polítics, també amb unes paraules del Papa que algun mitjà sí que ha reproduït: “La presó preventiva constitueix una altra forma contemporània de pena il·lícita oculta, més enllà d’un vernís de legalitat, quan de manera abusiva procura un avançament o bestreta de la pena, prèvia a la condemna, o com a mesura que s’aplica davant la sospita més o menys fonamentada d’un delicte comès. La qüestió dels detinguts sense condemna s’ha d’afrontar amb la deguda cautela, des del moment que es corre el risc de crear un altre problema tan greu com el primer, si no pitjor: el dels reclusos sense judici, condemnats sense que es respectin les normes del procés”.

SEBASTIÀ JANERAS

BARCELONA

Tutela judicial

Encapçalo aquesta carta amb aquest títol amb el benentès que tota persona té dret a rebre la tutela judicial, tant si és d’una confessió religiosa com d’una altra; tant si és ateu com si és creient; tant si ha rebut una empremta genètica o una altra; tant si té una tendència sexual o una altra; tant si pertany a un grup polític o a un altre; tant si és català de naixement com si ho és d’adopció; tant si és manifestament independentista com si no ho és...

Tothom, tot ésser humà, té dret a una tutela judicial efectiva. No se li pot negar. El meu neguit el motiva observar actes o comportaments que no puc comprendre, com els que van tenir lloc en la celebració de Sant Raimon de Penyafort a Barcelona.

No acceptar que es digui que hi ha presos polítics catalans, un fet reconegut recentment per l’exfiscal José María Mena, i deixar plantat a l’inici del discurs el president del Parlament, amb la cúpula judicial de Catalunya sortint de la sala, dona peu a entendre que a Catalunya hi ha un conflicte institucional molt greu entre els dos poders, el legislatiu i el judicial.

Si des de l’Estat es pretén que tinguem por, potser caldria una reflexió profunda i entendre que s’haurien de reconduir certes conductes. Qui governa no té dret a esclafar els governats (Rousseau) i qui té a les seves mans el poder d’ impartir justícia ha de deixar de banda el seu pensament polític i actuar des de la norma que cal aplicar, impartint justícia.

DOLORS DIVÍ ALASÀ

MATARÓ

El nou vell Paral·lel

L’esperit del vell Paral·lel barceloní es resisteix a desaparèixer tot i l’abandonament d’algun antic teatre ja convertit en ruïnes per la desídia dels responsables municipals, un Molino que ja no mol el que molia i la desaparició dels teatres que van donar tanta glòria a la gran via de l’espectacle de casa nostra -especialment musical-, vieneses inclosos. Supervivents de la gradual destrucció d’aquest nostre peculiar Montmartre -denominat així en la seva època d’esplendor-, els antics temples del music hall, renovats per al confort i la màgia del gran espectacle, hi romanen encara. Com el magnífic Rouge, fantastic love, una fantasia actualment en cartell, creada a partir d’una història de la bohèmia parisenca, dissenyada amb un gust exquisit d’excel·lent plasticitat escenogràfica i dirigida amb la sensibilitat d’un veritable mestre de l’espectacle. Bona música, temes memorables, cançons de sempre molt ben interpretades i un cor de bellíssimes ballarines executen unes coreografies perfectes per a un espectacle rodó... elevat al quadrat. That’s entertainment.

JORDI S. BERENGUER

BARCELONA