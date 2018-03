Cartes a la Directora 22/03/2018

La vida, una selfie

La moda de fer-se selfies fent accions perilloses s’ha estès entre els joves. Així, ja sigui escalant un edifici o bé conduint a una velocitat no permesa, per donar-ne dos exemples, una colla d’individus pretenen deixar la seva empremta a la xarxa, que per a ells significa, suposo, la història.

D’una banda, és comprensible: es tracta d’una generació que ha nascut amb internet, que viu amb el mòbil, que ha estudiat amb el mòbil i que veu el món a través del mòbil. De l’altra, no s’entén que es juguin la vida per aparèixer a la xarxa. Però ho provoquem entre tots, ja que sembla que no hi hagi vida fora de la pantalla. Si no tens una pàgina web sembla que no existeixis. Tot el que no surt a internet sembla que no és real. I prou sabem, si més no alguns, que darrere de moltes imatges d’internet el que hi ha no és real sinó que és totalment fals, purament fílmic o, com cal dir-ne ara, virtual.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Les tradicions de Setmana Santa

Quan s’acosten les festes de Setmana Santa alguns polítics posen en dubte la necessitat o la conveniència de les tradicions cristianes. Penso que un estat aconfessional no és incompatible amb costums arrelats i estimats per pobles on aquesta tradició ha passat de pares a fills, fins i tot on no es practica una fe sòlida. És per això que, encara que cridi l’atenció, ajuntaments laïcistes mantenen els passos de Setmana Santa. Crec que és lloable aquesta actuació en defensa de la tradició.

CRISTINA CASALS

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Cal respectar la Carta Europea de les Llengües

El partit de Rivera i Arrimadas pretén (mitjançant una proposició de llei al Congrés) que el català, i les altres llengües cooficials de l’estat espanyol, deixi de ser un requisit per accedir a la funció pública. Això, a banda de ser una mesura ideològica molt uniformitzadora, assimilacionista, lingüicida i reaccionària, suposaria un cop letal a la cohesió social, un atac brutal contra els drets lingüístics, individuals i col·lectius, i una violació de la Carta Europea de les Llengües.

A més, aquesta proposta de Ciutadans seria un torpede contra la línia de flotació de la convivència a Catalunya i un problema important perquè l’administració catalana pogués exercir correctament la seva feina, sense discriminacions de cap mena.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

Sobre la inauguració de l’estació Sabadell Centre

Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes. Després d’anys i panys de reclamar una estació de la Renfe digna i assequible, per fi arriba el dia que s’acaben les obres i s’ha de poder inaugurar. Amb més platerets que bombos, les autoritats de l’Estat fan acte de presència i es troben amb protestes al carrer i amb la negativa de les autoritats municipals a assistir a la festa.

Si tenim un xic de sentit de la decència i escoltem la gent, el que es cridava al carrer no era precisament que la ciutadania sabadellenca no volgués inversions ferroviàries (i d’altres) a Catalunya; el que no vol és compartir espai i festa amb les autoritat de l’Estat que dia rere dia no fan res més que reprimir, retallar competències i perjudicar Catalunya.

Sr. Millo, no és que els catalans no vulguem les inversions de l’Estat que ens pertoquen. El que no podem acceptar és el guirigall i el mal viure que vostès estan provocant entre la ciutadania. No transformem la realitat.

PILAR PORCEL

SABADELL