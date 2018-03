Cartes a la Directora 23/03/2018

Justícia o política

Davant els fets que s’estan desenvolupant els últims mesos en relació al procés independentista, caldria que els ciutadans actuéssim. Ja no es tracta de ser independentistes o no, sinó de drets fonamentals en qualsevol democràcia neta que, aquí, es van erosionant lentament i cada dia més.

¿És casual o és causal que el jutge Llarena citi Jordi Turull avui divendres, just quan és el candidat que més opcions té actualment de presidir la Generalitat?

La justícia no hauria d’actuar mai en clau política. El que ara uns aplaudeixen, el dia de demà els pot anar en contra, perquè un cop vulnerats els drets ja no hi ha marxa enrere.

AINA CARCASSONA

BARCELONA

El problema que estem negligint

De tots els problemes que tenim plantejats com a societat -i són molts, potser cada vegada més-, el canvi climàtic és potser el més seriós, i tot i així no soc capaç de veure de quina manera ni en quin moment arribarem a posar-hi una solució seriosa i duradora.

Fa poc va venir a Barcelona una pensadora que ens convida a no parlar de canvi climàtic, sinó de caos climàtic. Potser té raó. Potser l’única manera que tots plegats prenguem consciència de la gravetat del problema és generalitzar unes paraules i uns termes nous que ens convencin del que està passant. Però, ¿n’hi hauria prou amb això?

La qüestió, sigui com sigui, és trobar les maneres d’aconseguir que quan la gent, els ciutadans anem a votar, quan prenguem decisions a l’hora de comprar, quan comprem roba i en molts altres moments, actuem tenint en compte quins partits polítics, quins establiments, quines marques, etc., tenen entre les seves prioritats combatre, revertir o almenys mitigar les conseqüències d’un desastre que ens amenaça a nosaltres i encara més als nostres fills.

JOAN SÀNCHEZ

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Problemes de consciència

Es veu que hi ha gent que no en té, perquè si en tinguessin no podrien dormir pas i per la cara que fan, satisfeta i ufana, la impressió és que dormen com angelets. Em refereixo a gent que empresona persones que no han insultat a ningú; que no han agredit a ningú; que no han matat a ningú; que no han violat a ningú; que no han trencat cap porta ni cap finestra per entrar a casa aliena; que no han robat cap banc; que no han defraudat el fisc; que no han cobrat ni pagat amb sobres plens de bitllets (els sona?); que no han agafat cap arma tot i tenir-les a mà (¿recorden les armes als vehicles davant la seu del departament d’Economia?); que no han incitat a la violència, ans al contrari, sempre han demanat que no se n’exercís de cap mena; que han mobilitzat milions de persones de la manera més cívica imaginable. Doncs bé, hi ha gent que és capaç d’empresonar aquestes persones... i tenir la consciència en pau i dormir tranquils!

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

CAMBRILS

El 155 i la patent de cors

La patent de cors era un document que reis i ciutats estat atorgaven als corsaris. Una llicència per atacar vaixells i pertinences als seus enemics i obtenir part dels beneficis. L’article 155 de la Constitució espanyola és com una patent de cors que el govern espanyol interpreta a conveniència pròpia. Juristes i catedràtics de reconeguda solvència determinen que l’aplicació del 155 no és constitucional i es du a terme tendenciosament. El poder executiu, conxorxat amb el judicial, aplana el camí a la seva conveniència i escenifica una comèdia. El 155 serveix per a tot, s’aplica com es vol i ja està, aquí no passa res. I quan convingui, “ ¡A por ellos! ”

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA