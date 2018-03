Cartes a la Directora 27/03/2018

Sense violència

Que Carles Puigdemont demani que no hi hagi violència és perquè en algunes de les últimes manifestacions pacífiques que s’han produït arran de la seva detenció hi ha hagut aldarulls i sabem que hi ha hagut ferits i detencions.

Que a alguns sembla que els interessi que hi hagi violència sembla més que evident. Volen contrarestar la imatge de les manifestacions pacífiques que hi hagut fins ara.

Que la gent estigui al carrer també és un fet: ¿qui no hi estaria, però, si té tot un govern empresonat, en procés de ser jutjat, o a l’exili?

Que la violència mai pot ser la resposta a res ni la solució a res és un valor assumit, si més no de la part independentista, i demostrat amb la seva actuació fins ara. La violència pot provocar morts.

L’escultor Eduardo Chillida va dir: “Un home, qualsevol home, val més que una bandera, qualsevol bandera”.

Dissabte, al Parlament de Catalunya, a l’inici del discurs de Quim Torra, que va saludar efusivament els familiars dels empresonats presents a l’acte, tots els diputats independentistes i els comuns es van alçar, girats cap a la tribuna, i van estar aplaudint durant una llarga estona.

Emocionant. Mentrestant, tota la resta de diputats, els constitucionalistes, romanien asseguts sense el mínim gest de solidaritat, ans al contrari.

Però deixant Cs (els del PP ja havien marxat a l’inici de l’acte), feia pena de veure que, en un acte així, el PSC, que havia dit que lamentava la situació d’aquestes famílies, actuava plenament com Cs, sense el mínim gest d’empatia (¿no és una paraula que havia usat el Sr. Iceta?) cap a aquestes persones.

És lamentable. Però, esclar, ja hem sentit el que ha dit el seu cap, el Sr. Pedro Sánchez...

El 20 de març ens llevàvem amb una bona notícia als mitjans: la Unitat de Salut Mental Perinatal de l’Hospital Clínic, al recinte de la Maternitat de Barcelona, ha obert un Hospital de Dia Mare-Nadó per a mares amb trastorns mentals en el postpart. Com a mare que no va gaudir de l’embaràs idíl·lic que se suposava, sé com és d’important que existeixi un espai on poder dirigir-te en moments tan complicats. Complicats no només pel tema mèdic, sinó també per tota la mitologia que hi ha al voltant de la maternitat. Sembla que ha de ser el moment més fabulós de la vida d’una dona, un moment exultant i meravellós en què no hi ha lloc per a la foscor. Per això moltes dones opten per callar quan hi ha complicacions abans de ser titllades de males mares. Sisplau, deixem de mirar cap a una altra banda perquè els números parlen per si sols: la taxa de depressions postpart oscil·la entre el 10% i el 15%, i la de psicosi és del 0,1%. Per sort, una ajuda adequada com la de la unitat de psiquiatria perinatal representa un oasi per a aquestes mares, que, us ho asseguro, pateixen molt. Potser ja és hora de començar a entendre la maternitat de manera real, perquè negar els problemes psicològics i psiquiàtrics que se’n poden derivar no és només cruel sinó que és una negligència en l’àmbit mèdic i una irresponsabilitat en l’àmbit social.

Ara que hem entrat a la Setmana Santa, seria bo recordar als governants dels països europeus el proverbi romà Vox populi, vox Dei. Que la veu del poble se senti més fort que mai, que les lleis anacròniques i manipulades a conveniència es deroguin i els governs actuïn en conseqüència.

