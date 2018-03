Cartes a la Directora 28/03/2018

Construint relats

Això dels relats o les postveritats, o qualsevol altre eufemisme per no dir directament mentida, està de moda. L’estat espanyol està construint el relat, o sigui la mentida, que som violents.

El ministre d’Interior, Zoido, que es va gastar gairebé noranta milions d’euros per portar i mantenir la gent que el dia 1 d’octubre ens va apallissar (exquisidament, això sí), va dir que s’ha detectat “ carácter de mayor violencia ” en els “ disturbios ” provocats per l’enfrontament de diumenge entre manifestants i Mossos. “ No sé dónde está el movimiento separatista que se decía pacífico y que no quería ir contra nadie ”, va afirmar també el ministre. Alguna altra llumenera ha dit que ens estem “batasunitzant”.

Sempre hem sigut pacífics, sempre hem sigut exemplars; jo diria que ho continuem sent, i que ho continuarem sent. Però, a més, com allò de la dona del Cèsar, ho hem de semblar. Així doncs, cap caputxa, cap cara tapada, cap pedra, cap contenidor cremat, cap vidre trencat. Si hi ha infiltrats, localitzem-los, filmem-los o fotografiem-los, aïllem-los, denunciem-los i identifiquem-los davant la gent i les autoritats. No permetem que ens converteixin en el que no hem sigut, no som, ni serem mai.

AGUSTÍ VILELLA

CAMBRILS

Arrimadas al Parlament

Crec que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, no va estar a l’altura de les circumstàncies i es va equivocar, tant en la forma com en el fons, en la seva intervenció al Parlament l’endemà mateix de l’empresonament dels cinc polítics sobiranistes catalans.

No era el lloc ni el moment, en la presència de familiars dels presos, per fer un discurs tan agre i ple de retrets com el seu, amb un to excessivament agressiu. Va arribar a criticar, fins i tot, el discurs inicial del president Torrent, confonent-lo erròniament amb un “míting polític”, quan no era sinó una encesa i sentida defensa dels drets polítics i civils, o sigui, dels drets humans dels polítics catalans que havien estat, al seu entendre (i al de moltíssims juristes), injustament empresonats.

Posteriorment, Arrimadas es va dedicar a descarregar sobre “el Procés” tota la responsabilitat del que està passant actualment a Catalunya, com si el seu propi partit no tingués res a veure amb tot això a causa del seu suport al govern de Mariano Rajoy en la seva negativa a entaular cap mena de diàleg sobre el “dret a decidir” i en la seva defensa de l’opció de la via repressiva i judicial com a única opció per intentar resoldre un conflicte que és, principalment, polític. Segurament, pensen més en els rèdits electorals que això els podria comportar a curt termini en unes futures eleccions espanyoles que no pas en el que seria millor per al conjunt de la societat catalana.

Els senyors de Ciutadans no es cansen de recriminar que “el Procés” viu a Matrix, pensant en somnis impossibles d’assolir, però, probablement, no s’adonen que ells viuen a Jurassic Park, encadenats a una Constitució que consideren com una mena de Déu i que, per a molts catalans (la majoria, possiblement), ja forma més part del passat que no pas del present i, encara menys, del futur.

JOSEP VILÀ

OLESA DE MONTSERRAT

Justícia i llibertat

Sempre havia cregut que a la presó hi anaven els lladres i els criminals, però m’he adonat que estava equivocada, perquè ara posen a la presó persones per pensar diferent. Governants, això no és just!

Atempten contra els drets humans i la dignitat de persones bones i valentes. Tinc l’esperança que algun dia no gaire llunyà alliberaran els presos polítics. Només em queda dir una paraula: llibertat!

MERCÈ MORA

LLEIDA