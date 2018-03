Cartes a la Directora 29/03/2018

A la cancellera Angela Merkel

Cancellera, sé que estem al segle XXI, i que ni els règims polítics ni les situacions actuals de l’Estat que vostè representa i de l’Estat al qual jo pertanyo tenen res a veure amb els que hi havia ara fa 78 anys, però tots sabem que un fet pot canviar la història, i la demanda d’extradició de Carles Puigdemont em fa recordar la que va patir un altre president del meu país.

El nom d’aquell president, 78 anys després, figura gravat en un grapat de les plaques dels carrers de les nostres ciutats i pobles, té uns quants monuments i estàtues, l’avinguda on s’ubica el Palau de Justícia de Barcelona porta el seu nom, i també l’Estadi Olímpic on es van celebrar les Olimpíades del 1992.

Aquell president, al meu entendre, va cometre greus errors, tant és així que si aleshores la policia secreta alemanya no l’hagués extradit avui el seu nom potser no estaria tan present, i qui sap si el procés independentista català hauria arribat tan lluny.

Cancellera, sé que la conjuntura l’obliga a cedir el protagonisme a la justícia, i que aquesta, a la vegada, està obligada a considerar la seva homònima espanyola com a independent, però permeti’m que li expressi la meva convicció que seria fantàstic que no fos així.

XAVIER ARTISÓ I AGUADO

BARCELONA

No caiguem en l’error

Catalunya viu temps difícils. La ràbia, la indignació, la impotència i el desconcert de gran part de la seva població es canalitza i manifesta des de divendres passat en forma de protesta al carrer per reclamar l’alliberament dels polítics i líders independentistes tancats a la presó, i per mostrar el rebuig i el desacord per la repressió que el govern de l’estat espanyol i el jutge Llarena apliquen amb les seves accions i decisions sobre els catalans.

Tanmateix, qualsevol persona que legítimament es mobilitzi per defensar i reivindicar els seus drets no hauria de desobeir les ordres policials quant venen donades pel compliment del seu deure. Les intervencions policials puntuals repressives orientades a impedir comportaments de ciutadans incívics que desobeeixen i pretenen fomentar la violència al carrer provocant la intervenció policial haurien de ser reprovades per tothom i aïllades. No hauríem de caure en l’error i menys en aquest moment, quan els sentiments i les emocions de moltes persones estan a flor de pell.

El prestigi costa molt de guanyar, però costa molt poc de perdre i ens estaríem equivocant com a societat avançada si, en aquests moments que els Mossos ens necessiten, com a poble no els ajudéssim a fer correctament la seva feina i no els donéssim suport pel que representen per al país.

PERE FARRÉ GUILLAMÓN

MANRESA

Indignació per la destrucció del litoral

Mirant la costa entre sa Riera i cap sa Salt, un forat a les roques creix dia a dia, una gran ferida a la muntanya fins ara plena de pins: és el projecte futur de construcció de cases adossades de l’Ajuntament de Begur. A la platja de Pals, a la zona de les dunes, projecte de construcció de més de dues mil cases amb piscina, terrassa, pàrquing, amb el vistiplau de l’Ajuntament de Pals. A la, fins ara, densa pineda d’en Gori, entre la Fosca i la cala Salguer, allà on Josep Pla gaudia de berenades glorioses amb els seus amics, un promotor estranger ja ha tallat centenars de pins per construir-hi dos blocs gegants d’apartaments, que, tot just abans de començar-los, ja estan a la venda sobre plànol. I... etc. Mentre uns polítics perden el temps barallant-se entre ells, els altres, a poc a poc, es dediquen a destruir el territori. És massa indignant perquè els ciutadans que estimen la terra ho permetin!

LOLA ARPA VILALLONGA

PERATALLADA