Cartes a la Directora 02/04/2018

L’autisme

El dia 2 d’abril és el Dia Internacional de l’Autisme, una jornada significativa per a mi perquè soc el pare d’una nena amb un trastorn de l’espectre autista. De les coses que en tot aquest temps he anat processant, una d’important és que l’única manera racional d’afrontar aquest assumpte és donant-hi un enfocament positiu, perquè el negatiu no només no aporta res sinó que, a més, impedeix que avancem.

No intento canviar l’impossible, sinó convertir el difícil en possible, perquè prefereixo la satisfacció que produeix complir objectius, per petits que siguin, a la frustració que provoca pretendre el que no està al meu abast. Soc conscient que el camí és complicat, però el més recomanable és deixar de lamentar com és de difícil recórrer-lo i començar a entendre que es camina amb cada pas que es fa. A la meva filla i als altres encara ens queden molts reptes per assolir, però resulta molt més suggeridor abordar-los amb la confiança que dona saber que hi ha fites que hem anat aconseguint. No ens fixem en els seus límits sinó en les seves possibilitats, i aquesta perspectiva és la que fa que mai pensem a rendir-nos.

I respecte als que ens envolten, no em fixo en qui ens mira diferent quan la meva filla salta repetidament, aleteja, dialoga a crits amb amics imaginaris, riu obertament quan escolta una cançó que li agrada o s’enfada per alguna cosa aparentment innòcua però que ella no tolera. M’interesso per qui ens veu com algú més, perquè la realitat és que no tenim res a amagar i sí moltes coses a difondre. Resulta molt més pràctic centrar-nos en els que s’esforcen per no faltar que perdre el temps disculpant els que s’excusen per no ser-hi, i ho dic sense cap acritud, simplement perquè és infinitament més gratificant agrair l’acceptació que combatre la intolerància.

El dia 2 d’abril és una jornada per reflexionar sobre l’autisme, un trastorn que afecta moltes persones que conviuen amb nosaltres i que cada dia s’esforcen perquè no pensem que viure una realitat diferent és un motiu per amagar-se i no treure tot el partit a la vida. Fixar-se en aquest esforç crec que és avui un bon punt de partida.

PABLO FEU

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Una condemna política

Amb el rellotge dels dos mesos engegat i els nou presos polítics i alts dirigents de la cúpula independentista privats de llibertat, la sensació d’estar caminant sobre un cinta de córrer és la metàfora que més s’aproxima a la situació actual. Estàs constantment corrent i amb una sensació de patiment que et fa estar cansat de la situació, però quan acabes de córrer no t’has mogut: ets al mateix lloc on havies començat.

No avancem, no ens hi aproximem però seguim. Aquest “Seguim” és el sinònim de totes les derrotes però també de tots els “Seguim”. Perquè estem condemnats a seguir, a persistir i a no deixar un camí que uns van començar per nosaltres. Condemnats a la formació d’un govern per als que no hi són, els que hi són però són molt lluny i els mateixos que van votar per un projecte polític guanyador.

Els Jordis van pel camí de complir sis mesos a la presó, Forn i Junqueras, cinc; cal un acord. Ells tenen condemnes judicials, però cal que els 70 diputats entenguin que el 21-D van rebre una condemna política, que era rotunda, clara i determinant.

Fa falta acord i fan falta consensos perquè el país ho demana, però també perquè des de Soto del Real, Alcalá i Estremera se sent la veu de la dignitat empresonada injustament. No els podem fallar; ells s’han vist privats de llibertat per aconseguir la nostra. Caldrà renunciar, ser generós i tenir una voluntat ferma per assolir una victòria davant de tantes derrotes.

ESTEVE VALLMAJOR

BARCELONA