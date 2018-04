Cartes a la Directora 04/04/2018

Les lliçons de l’Assemblea de Catalunya

Soc un més dels supervivents que vam estar en actiu a l’Assemblea de Catalunya, fa mig segle; tots devem tenir una edat biològica gairebé escandalosa, però suficientment clarivident per poder fer comparacions.

Sí, podem fer comparacions i anàlisi de coincidències entre l’escenari dels temps de l’Assemblea i la crisi actual. Llavors i ara, el més important era recuperar el govern de Catalunya. Ho vam aconseguir amb la força de la unitat política, unitat de mínims comuns denominadors, que van permetre retornar el funcionament democràtic del país.

Representants de partits d’esquerra i de dreta vam seure a la mateixa taula amb els de centre, amb discussions (alguna vegada disputes) llargues i fatigoses. Però vam aconseguir arribar a acords i posar un estat democràtic en marxa, amb moltes imperfeccions però que ha funcionat cinquanta anys.

La societat ha canviat molt en tots els aspectes, però no pot haver canviat tant perquè s’oblidin les lliçons bàsiques de l’Assemblea de Catalunya. Llavors com ara, ens hi juguem molt.

JAUME V. MUNTADAS

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Els carrers són nostres

La gent està sortint al carrer. Comença a haver-hi manifestacions cada cap de setmana. Les places i avingudes de moltes ciutats s’omplen de reivindicacions, de pancartes amb lemes, de crits que demanen que s’escolti la seva veu. Són veus que ara es volen fer sentir.

Que es faci manifest aquest malestar patent en tants i tants aspectes de la nostra societat és bo, fins i tot necessari. Hi ha molts col·lectius que han vist com perdien drets, persones que han patit més les retallades per la crisi que no pas d’altres, idees que s’han posat en qüestió i que ara es veuen forçades a haver de reafirmar-se pel simple fet de no coincidir amb unes altres que se’ls volen imposar.

Alguna cosa ha canviat en aquest hivern que just hem acabat: tot i el fred, la gent surt a dir el que pensa als carrers de moltes poblacions. Això vol dir que és l’única manera que tenen de fer-se escoltar per la resta. Estiguem atents, perquè és fàcil que demà o demà passat ens toqui també a nosaltres sortir, si no és que ja portem molts dies fent-ho.

EULÀLIA I. RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

La necessària educació a les xarxes socials

¿En quin moment hem deixat de gaudir de la vida per passar a publicar-la íntegrament a les xarxes socials? Últimament m’adono que no hi ha cosa que fem que no es publiqui amb la permanent sensació que si el món no ho veu, no ha passat.

L’obsessió pels “M’agrada” i els seguidors va en augment, la creixent por al “Què diran” o el focus en l’aspecte físic han promogut els desordres alimentaris i el descontentament per un mateix.

Ara una imatge no només val més que mil paraules, sinó que és l’únic important. Les generacions anteriors van ser educades a no parlar amb els desconeguts, però no a enfrontar-se a una extensa xarxa de gent amb la qual pots contactar gairebé sense moure’t.

El problema en si no són les xarxes, sinó l’ús que se’n fa. Per això és imprescindible que els pares aprenguin a educar els seus fills en aquest món digital, perquè ja des de petits sàpiguen abordar l’enorme quantitat d’informació i puguin distingir les coses perjudicials de les que no ho són, sense anar a la deriva entre els xats, comentaris i “M’agrada”.

CASSANDRA MALLOFRÉ

VILAFRANCA DEL PENEDÈS