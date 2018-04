Cartes a la Directora 06/04/2018

Puigdemont, alliberat

El meu amic forma part d’aquell col·lectiu que ara fa cinc anys, tot i no voler la independència, estava d’acord amb el dret d’autodeterminació. De llengua mare castellana, va educar els seus fills en català, la cultura catalana se la sentia seva i elogiava el catalanisme polític de Pasqual Maragall i Raimon Obiols.

Així era el meu amic abans del Procés, però ara és ben diferent. Diu que el problema independentista ve de Jordi Pujol i de la seva aposta per la immersió lingüística, i no reconeix que si s’hagués segregat per llengües potser avui els seus fills es trobarien en una situació d’inferioritat. El meu amic reconeix avui que se sent més a prop del que pensa un madrileny que un vigatà, i creu que en el Procés hi ha hagut violència, tot i que no ha anat mai a cap manifestació. Per a ell, l’única sortida democràtica de l’atzucac és que guanyin per majoria absoluta els tres partits que van donar suport al 155, no va votar el 9-N ni l’1-O i està convençut que el nacionalisme és el problema.

Penso en l’home bo del meu amic, que de ben segur es deu haver endut un bon disgust en assabentar-se que Puigdemont està en llibertat i que Alemanya ha descartat el delicte de rebel·lió.

El bo del meu amic desitja normalitat, però no s’adona que amb el seu enroc aquells temps normals costarà molt que tornin.

XAVIER ARTISÓ I AGUADO

BARCELONA

La motivació d’un avi

Per què corro a una edat (en compliré 80 enguany) en la qual, normalment, la gent no ho fa? I menys encara córrer maratons, com la de Barcelona fa uns dies? Ho faig per intentar mantenir-me físicament i anímicament. Corro perquè el cervell estigui atent. Per mantenir il·lusions. Per allunyar tant com pugui els estralls de la vellesa. I ho estic aconseguint. Toco fusta, però crec (veig) que de moment ho estic aconseguint. Em trobo bé. Amb ànims. I ho atribueixo, bàsicament, al fet de córrer. Potser la genètica també hi té a veure. Però, per si de cas, corro. Cada cop més a poc a poc, però no ho deixo. Tinc sort. Em sento motivat pensant que encara queda lluny el moment en què no em pugui valer per mi mateix. He dit que tinc sort, però és una frase feta. Crec fermament que mantenir la forma física i mental no és únicament una qüestió de sort. La sort és necessària per jugar a la loteria o al casino, però per envellir en bones condicions hom hi ha de posar de la seva part.

MIQUEL PUCURULL FONTOVA

BARCELONA

Elefants

Aquest Dilluns de Pasqua va haver-hi a Albacete l’accident d’un camió d’un circ que transportava elefants. Als mitjans de comunicació vam poder veure les imatges de quatre elefants deambulant per la carretera, algun de ben ferit, i un que va resultar mort.

Que sigui ètic fer ús d’animals per divertir en un espectacle és més que discutible. Els animalistes, en la seva defensa dels animals, ja fa temps que en demanen la prohibició. Ara bé, ¿no és si més no discutible el fet de distribuir les imatges dels animals ferits al lloc de la tragèdia? Veure en primer pla un elefant amb ferides demana abans que res empatia amb el seu patiment i no una foto o un vídeo com una forma més d’espectacle, i aquest cop gratuït.

¿Ens cal i convé tot aquest exhibicionisme del dolor aliè? N’aprenem res? Mentrestant, però, ens continuem alimentant de les dosis diàries de tremendisme, esdevingut, sembla, necessari o addictiu, amb les imatges més impactants dels bombardejos, els accidents, els desastres naturals o els crims passionals. Una imatge val més que mil paraules; cert, i més quan asseguts còmodament al sofà hem descobert davant la pantalla que no tenim res a dir-nos ni, menys encara, a voler canviar.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ