Cartes a la Directora 08/04/2018

Barcelona, cada dia més cara

Sra. directora, els preus de l’habitatge a Barcelona no paren de pujar. Arribo a la conclusió que només poden pagar aquests lloguers desorbitats persones amb sous molt alts. D’altra banda, el turisme no hi està ajudant gens, ja que els turistes venen disposats a pagar preus altíssims per un pis cèntric i lluminós a la nostra ciutat. Personalment, he de dir que trobar una habitació en un barri decent a Barcelona es fa cada cop més difícil per a una mileurista com jo. Per una habitació petita i sense llum demanen com a mínim 400 €. M’entristeix arribar a la conclusió que l’única solució és marxar de Barcelona. Llavors, qui hi podrà viure? ¿Només turistes i persones amb rendes molt altes?

CLÀUDIA CASAS

BARCELONA

Pensar en el bé comú

Que encara no hi hagi Govern efectiu és lamentable i només depèn de nosaltres. Que a l’actuació indignant i barroera del govern central s’hi respongui amb intel·ligència i no amb talls de carreteres i crema de neumàtics. Quan deixarem de perjudicar-nos a nosaltres mateixos? ¿No hi pot haver un mínim de visió a llarga distància i sentit d’estat veritable?

JOSEP VARELA

LLEIDA

El màster de Cifuentes

Un treball de fi de màster és un treball important. T’hi passes moltes hores. Et penses molt el tema i els passos a seguir. La realització porta un temps i les conclusions són bàsiques. Hi ha el seguiment d’un tutor durant el procés. S’estableixen unes dates de lliurament perquè forma part dels crèdits a estudiar per obtenir la titulació del màster. Si més no, així recordo jo el que vaig fer.

El que m’estranya del cas del màster de Cristina Cifuentes és que no hagi fet o no pugui fer públic ni el títol del treball. M’ha fet anar a buscar el títol que vaig posar al meu quan el vaig fer l’any 2010: De qué manera la prensa hace eco de actividades educativas que se desarrollan con el apoyo de las TIC en las aulas de secundaria.

Oi, doncs, que no és gens difícil? Crec, per tant, que explicant el tema i mostrant el treball s’haurien acabat totes les especulacions possibles i no pas querellant-se contra els mitjans de comunicació que, lògicament, veient la manca de cap prova fins ara, dubten de la veracitat de la senyora Cifuentes en les seves excuses.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

1-O: no entenem res

L’1-O vam ser capaços d’enfrontar-nos a les forces policials per votar el futur del nostre país.

Arran d’això les forces repressives de l’Estat van derrocar el Govern que havíem escollit la majoria del poble català empresonant els nostres representants i obligant a exiliar-se a uns altres, entre els quals el nostre president.

El 21 de desembre l’Estat va tornar a convocar unes eleccions que van tornar a guanyar els partits independentistes.

Des de llavors cada vegada que el govern català, escollit per majoria, ha presentat un candidat, el govern espanyol l’ha tombat. A cada pas que fem empresonen més persones i així ho aniran fent... mentre els deixem.

El que no entenem és que, després de tres votacions, (9-N, 1-O, 21-D) hàgim de demanar permís al govern espanyol per escollir el nostre president. Catalunya ja té Govern i també un president, Puigdemont. Així doncs, ni un pas enrere i a lluitar perquè la nostra gent torni a casa i puguem fer un país mpi. Si nosaltres mateixos no ens respectem, no podem demanar que ho faci la resta del món.

Sortim al carrer com ho hem fet sempre, pacíficament, que ningú pugui dir que som violents. El que no compleix és el govern espanyol en no respectar el resultat d’unes eleccions que ells mateixos van convocar.

LOURDES COMAS I VICTORIA PIJUAN

BARCELONA