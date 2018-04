Cartes a la Directora 11/04/2018

Carta a Guillem Agulló

Guillem, la República serà antifeixista o no serà.

Ara que fa 25 anys que et van assassinar, ho podem dir molt clar: la República Catalana serà social, antifeixista i justa o no serà.

En els últims mesos la població catalana està veient que la política es fa des dels carrers, que la sobirania real és únicament del poble i que aquells que ens volen fer callar són els mateixos que encara no han condemnat el teu assassinat a mans del feixisme.

Als carrers cada dia ressona amb més força la idea que el feixisme mai ha marxat. Que, malauradament, el feixisme ha tingut lloc i que l’única opció que ens queda és fer-lo fora, derrocar-lo. Guillem, estic convençut que ho farem. Per tu, per aquells que ja no hi són i per tots aquells que han de venir. Volem fer una República per a tots, on sigui benvingut tothom. Una República justa, social i democràtica.

Guillem, des de fa molt temps heu sigut molts els que des del sud ens heu marcat el nord. I ara que ja hem emprès el camí cap a la llibertat, ara que allò que semblava tan utòpic ho tenim a tocar, us esperarem sempre i aquí al nord tindreu un poble germà que mai us girarà l’esquena. Perquè no hi ha lluita més digna que aquella que busca la igualtat de totes les persones, no hi ha lluita més justa que la lluita per la democràcia.

Ara sí que ho podem dir clar. Avui ja no tenim por perquè sabem que ja no estem sols.

No estàs sol, Guillem! Visca els Països Catalans!

MARTÍ FELIU

BARCELONA

Acampada X Drets

A la plaça Catalunya de Barcelona hi viuen des de fa un temps un grup de persones sensesostre per demanar-ne un sota el qual poder viure. Es tracta de l’Acampada X Drets, el nom que fan servir per a la seva reivindicació. La Fundació Arrels considera que és una manera de fer-se visibles a la resta de la societat. La Fundació demana que hi hagi habitatges a preus assequibles, que es faciliti l’adquisició de pisos de protecció oficial en igualtat de condicions, i poder constituir la Taula d’Emergències Socials o bé poder atendre’ls personalment amb el suport de la Generalitat.

A Finlàndia s’ha creat el model Housing First, a través del qual es proporciona un habitatge als sensesostre. És el país d’Europa amb menys persones sense llar, perquè aquest és un problema que afecta tot Europa, tal com es va dir al 30 minuts titulat Fora de tot: els sensellar. Aquí s’està fent una prova pilot amb algunes persones, com vam poder veure al programa. Si funciona, s’hauria d’aplicar immediatament perquè la qüestió ja no pot esperar més. Ara, doncs, cal vèncer la inèrcia pel que fa als pressupostos establerts i prendre les decisions que portin a una solució definitiva.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Picar la cresta

Això és el que ha fet el tribunal de Schleswig-Holstein al jutge instructor Llarena, del Tribunal Suprem i, de retruc, al govern de Rajoy, en alliberar Puigdemont i rebutjar el delicte de rebel·lió. Res no ha doblegat la professionalitat i independència dels tribunals de justícia alemanys, la decisió dels quals ha estat rebuda pels “constitucionalistes” espanyols com un “desastre” per a Espanya. La “seua” Espanya, esclar, tardofranquista i predemocràtica. No pas l’Espanya que queda de les aspiracions esperançades de la Transició: un Estat plural i respectuós amb la participació ciutadana i els projectes polítics defensats pacíficament i democràticament. Aquest Estat, no cal dir-ho, ho té difícil, considerant el baix nivell intel·lectual i el tarannà poc democràtic exhibits per bona part dels polítics espanyol(iste)s i la complicitat dels tribunals, nodrits amb les quotes partidistes de torn.

MARC ANTONI ADELL

VALÈNCIA